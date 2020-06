Vaud – Vevey retrouve son espace plage à la place du Marché Réquisitionné l’été passé pour la Fête des vignerons, le bac à sable géant sera ouvert au public jusqu’au 27 septembre.

L'Espace Plage est accessible, tous les jours de beau temps, de 10h à 21h. @Ville de Vevey

Vevey (VD) a rouvert vendredi son traditionnel espace plage, qui avait été réquisitionné l’an dernier par la Fête des vignerons. Situé au bas de la place du Marché, ce bac à sable géant et libre d’accès sera ouvert au public jusqu’au 27 septembre.

Géré et financé par la commune Vevey, l’espace plage est aménagé par le service de la voirie, en collaboration avec le secteur parcs et jardins, précise vendredi la municipalité dans un communiqué. Comme les années précédentes, le nettoyage du site et la gestion du mobilier seront assurés par des résidents du foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

( ATS/NXP )