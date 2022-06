Deux ans après avoir connu les affres d’une relégation administrative en 1re ligue en raison d’une situation financière insoutenable, Vevey Riviera (VRB) est déjà de retour au sein de l’élite du basket suisse. Avec un seul petit bémol: cette indispensable licence que le club espère bien se voir accorder d’ici à la fin du mois.

Ce plus que probable retour en LNA est le résultat de deux brillantes promotions successives et, surtout, d’une profonde et globale remise en question dans la façon de gérer et de manager ce club au passé prestigieux. Une petite révolution qui a permis, cette saison, aux Veveysans de dominer outrageusement un championnat de LNB dans lequel leur objectif initial n’était pourtant qu’une place au sein du quatuor de tête (2 défaites en saison régulière, aucune en play-off).