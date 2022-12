Basketball – Vevey Riviera se méfie d’Union Neuchâtel Après la qualification historique pour les demi-finales de la SBL Cup, le Vaudois Jonathan Dubas tempère: «Les Neuchâtelois n’auront rien à perdre, contrairement à nous.» Gérard Bucher

Les Veveysans (ici Malik Johnson) devront être à la hauteur en demi-finale. Neil Dodd - DoddsiePhoto.ch/Swiss-Basketball

Après leur victoire contre Boncourt (78-67), les joueurs de Vevey Riviera Basket n’étaient pas peu fiers, mardi soir, de s’être qualifiés pour le Final Four de la SBL Cup, qui se déroulera les 28 et 29 janvier prochain à Montreux, à quelques kilomètres des Galeries du Rivage.

Pour autant, ils ne faisaient pas les fiers-à-bras, conscients du chemin qu’il reste à parcourir dans cette compétition. À commencer par «Jon» Dubas (31 ans): «J’étais stressé depuis samedi déjà, a avoué l’ailier fort veveysan. L’équipe a compris à quel point ce match était important et a répondu présent. Cela dit, on n’a encore rien gagné. On nous murmure que se voir opposé à Union Neuchâtel (ndlr: qui a battu Fribourg Olympic 86-81 mardi) en demi-finales peut passer pour une bonne nouvelle. Je ne suis pas d’accord. À ce stade de la compétition, tous les adversaires sont dangereux. Si l’on s’en tient au classement (ndlr: deuxième place pour Vevey, cinquième pour Union), les Neuchâtelois n’auront rien à perdre, contrairement à nous. Ils subiront moins la pression. Je m’attends à un match très compliqué.»

Même prudence du côté de Mateus Rodrigues Rocha (23 ans), qui s’est dit fier d’arborer les couleurs de Vevey Riviera Basket: «On est bien sûr surpris par l’élimination de Fribourg Olympic, relève l’ancien joueur d’Union Neuchâtel (2019-2020). Cette formation joue de mieux en mieux. Ce n’est un secret pour personne. Il va falloir être vigilant. On sait ce qu’on a à faire».

Eliott Kübler (24 ans) est prêt à jouer un mauvais tour à son ancien club (2018 à 2021), qu’il avait quitté par la petite porte (rupture de contrat). Il n’en demeure pas moins très lucide. «Si les Neuchâtelois se sont qualifiés aux dépens de Fribourg Olympic, ce n’est pas par hasard, souligne l’ailier de Vevey Riviera Basket. Après un début de saison discret, ils terminent l’année sur les chapeaux de roues. Il conviendra de rester sur nos gardes. Tout est ouvert. Ce Final Four est une magnifique occasion pour nous. On évoluera quasi à domicile.»

