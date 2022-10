Basketball – Vevey se relance à Neuchâtel Les Veveysans, qui restaient sur deux revers d’affilée, ont battu Union à la Riveraine mercredi (80-93). Jérémy Santallo

Le résumé de la rencontre entre Union Neuchâtel et Vevey. Swiss Basketball

Balayé à Massagno puis surpris aux Galeries par Starwings le week-end passé, le Vevey Riviera Basket s’est bien repris en allant s’imposer 80-93 à Neuchâtel dans la seule rencontre de SB League agendée ce mercredi. Celle-ci a duré plus de 2 h 15 avec pas moins de 52 fautes sifflées par le trio arbitral. Du jamais vu?

Pourtant, portés par leur trio De La Fuente - Robertson - West (55 points à eux trois), les Neuchâtelois ont regardé les Vaudois les yeux dans les yeux pendant vingt-cinq minutes. Mais pour espérer reprendre le lead, il aurait fallu que le top scorer de la Riveraine, Dalan Ancrum, se montre moins maladroit (5 points à 1/8 au tir). Et alors que le score était de 56-50, la faute – pas évidente – du capitaine Killian Martin a fait mal dans les têtes…

Dans la foulée, ce fut le début du show Mateus Rodrigues Rocha, qui a creusé un écart définitif à lui tout seul (11 points en 17 minutes). Agressif vers le panier, adroit à longue distance, l’arrière suisse de 23 ans, titularisé à la place d’Eliott Kübler, s’affirme un peu plus chaque jour. Et comme Tyrell Johnson a enfin sorti un tout grand match (24 points) et démontré pourquoi il avait été recruté, Vevey s’est envolé vers la victoire.

Samedi, Niksa Bavcevic et ses joueurs essaieront d’enchaîner au Rocher, face au BBC Nyon, tandis qu’Union sera au repos. Mais tous les regards seront tournés vers le Tessin pour le choc au sommet entre le champion Fribourg Olympic et son plus sérieux rival Spinelli Massagno.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.