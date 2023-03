Basketball – Vevey s’offre le derby du Chablais Dans une rencontre disputée contre Monthey, les Veveysans ont eu le dernier mot en fin de rencontre (89-81). Jérémy Santallo

Vevey affiche désormais un bilan de 13 victoires pour 5 défaites cette saison. Richard Sendra

Les Galeries du Rivage attendent toujours de voir Thabo Sefolosha dans ses œuvres avec le maillot du Vevey Riviera Basket. Absent depuis deux semaines en raison d’un déplacement personnel aux États-Unis, le premier joueur suisse à avoir évolué en NBA n’était pas sur le parquet mardi lors du match avancé de la 22e journée de SB League entre le VRB et le BBC Monthey (89-81).

Convalescent avec son genou nettoyé il y a peu, le capitaine Jonathan Dubas manquait aussi à l’appel, mais ça n’a pas empêché la troupe de Niksa Bavcevic de s’offrir un deuxième derby du Chablais cette saison. Elle s’est reposée sur la maestria de son meneur américain Malik Johnson, encore une fois inarrêtable avec ses 25 points et 17 passes décisives. Maladroit en première mi-temps, son compère Michael Williams a rectifié le tir avec brio lors de la seconde (25 points aussi). On relèvera également les 18 points et 11 rebonds d’Axel Louissaint, qui a bouclé son deuxième match avec un différentiel de +26.

Alors que Vevey sécurise un peu plus sa troisième place de la saison régulière, Monthey, porté mardi soir par Markel Humphrey (24 unités) et Jaizec Lottie (25), perd, lui, une occasion de revenir sur la 6e place et peut être rejoint par les Bâlois de Starwings, qui se déplacent à Lugano mercredi. Dans le même temps, les Lions de Genève recevront Boncourt et le BBC Nyon accueillera Union Neuchâtel.

Jérémy Santallo

