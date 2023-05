Football – finales 1re ligue – Vevey-Sport veut croire à un autre petit miracle Qualifiés in extremis pour les finales de 1re ligue, les Veveysans se mesurent au FC Lugano M21 au premier tour. Match aller ce mercredi en Copet (20 h 30). André Boschetti

Au moment d’aborder les finales de promotion contre la relève de Lugano, William von Stockalper se dit confiant pour son équipe qui revient de nulle part et aura donc moins de pression que l’an passé. Laurent de Senarclens / 24heures

Les (petits) miracles existent. Dans le football comme ailleurs. À Vevey, on en est d’ailleurs pleinement convaincu depuis samedi dernier. «C’est vrai, sourit William von Stockalper, le président du Vevey-Sport. Pour que l’on réussisse à décrocher in extremis cette place de meilleur troisième des trois groupes de 1re ligue – qui seule donne le droit de prendre part aux finales cette saison – il fallait que, de notre côté, on gagne notre dernier match puis que l’on découvre ensuite trois autres résultats favorables sur d’autres terrains. Et c’est heureusement cet improbable scénario qui s’est produit.»