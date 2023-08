Reprise en 1re ligue ce week-end – Vevey-Sports revoit son budget à la baisse, pas ses ambitions Finaliste malheureux ces deux dernières saisons, le club de la Riviera change de philosophie pour espérer cette fois atteindre son objectif. À vérifier dès samedi, contre Terre-Sainte. André Boschetti

La huitième tentative sera-t-elle la bonne? Depuis son retour en 1re ligue, en été 2016, Vevey-Sports et son ambitieux président, William von Stockalper, n’ont jamais caché vouloir voir ce qui se passe un peu plus haut. Après sept tentatives infructueuses, dont deux récentes désillusions en finales de promotion contre Paradiso en 2022 puis face à Lugano M21 en juin dernier, on peut se demander si une certaine lassitude ne commence pas à poindre chez le boss de Copet.

«Non non, rassurez-vous, sourit William von Stockalper, ma passion et ma motivation sont intactes. Mais il y a certainement chez moi une grosse frustration après ces deux échecs successifs en finales contre des adversaires qui étaient de surcroît à notre portée.»

30% de baisse

Même si le généreux président ne l’avoue pas, ces tristes épilogues ont quand même laissé des traces. Qui l’ont incité à remettre certaines choses en question. Comme, en premier lieu, le fait de beaucoup brasser son effectif d’une saison à l’autre. Ou de dépenser des montants conséquents pour attirer des joueurs qui, pour certains, rejoignaient avant tout Vevey pour le chèque qui leur était promis.

«Cette année, continue William von Stockalper, nous avons décidé de réduire notre budget de 30% et de faire davantage confiance à des joueurs de la région ainsi qu’à nos jeunes. C’est-à-dire à des gens qui s’identifient au maillot et sont fiers de le porter. Un changement de cap qui a l’air de bien s’opérer, sur la base de ce que j’ai pu voir lors des matches de préparation. Notre équipe me semble plus humble et solidaire que par le passé.»

Une politique différente, moins axée sur les noms, qui ne change en revanche pas les objectifs du Vevey-Sports. «Même si la concurrence s’annonce très relevée cette année encore, analyse le président, nous avons pour ambition de prendre une nouvelle fois part aux finales. Sans toutefois la même pression de réussir que dans un passé récent. La lutte avec, entre autres, Monthey, Meyrin et Lausanne-Sport M21 sera rude.»

Six autres clubs vaudois engagés Comme toutes ces dernières années, le groupe 1 de 1re ligue aura une forte teinte vaudoise avec sept représentants sur les seize équipes engagées. Comme on peut l’imaginer, leurs objectifs sont en revanche bien différents. Si Échallens, malgré de nombreux changements, et La Sarraz-Eclépens, en constants progrès, ont les moyens de vivre une saison sans soucis, Terre-Sainte et, surtout, le néopromu Pully tenteront d’éviter la relégation. Quant aux deux autres nouveaux venus de 2e ligue Inter, Lausanne-Sport M21 et Yverdon Sport M21, ils se montrent aussi prudents qu’ambitieux. «Notre but est de rejoindre la Promotion League dans les deux ans, confirme Vincent Steinmann. La pression n’est donc pas comparable à celle qu’avait l’équipe la saison passée, où la promotion était un impératif. Avec un nouvel entraîneur et un contingent encore à peaufiner, nous voulons nous laisser un peu de temps avant de définir un vrai objectif pour cette année, même si nous visons clairement le haut du tableau.» Même son de cloche, ou presque, dans le Nord vaudois. «Nous sommes bien entendu ambitieux mais aussi très réalistes, prévient Mustafa Sejmenovic, l’un des coaches d’YS M21. Nous allons découvrir une nouvelle catégorie de jeu avec les nombreuses inconnues que ce changement implique. Notre première mission consistera à assurer un bon développement à tous nos jeunes afin de les préparer à intégrer l’équipe de Super League pour les meilleurs d’entre eux. Et aussi de donner du temps de jeu à ceux qui en auront moins avec l’équipe de Marco Schällibaum. Mais avec tous ces jeunes de qualité, qui viennent de réussir une excellente saison en 2e ligue inter et possèdent encore une belle marge de progression, je pense que nous avons les atouts pour lutter d’emblée dans le haut du classement. Pour le reste, on en saura davantage à Noël.»

Pour offrir une troisième fois de suite un appendice à sa saison, VS a logiquement choisi de faire à nouveau confiance à Amar Boumilat. Après un bon premier exercice, au terme duquel l’équipe a totalisé son plus grand nombre de points (54) depuis son retour en 1re ligue, l’ancien coach-assistant du FC Sion s’accommode bien volontiers des décisions présidentielles. «Je les cautionne entièrement, assure-t-il. D’abord parce que la stabilité est souvent un gage de succès et ensuite parce que la base est bonne et que la venue de ces jeunes du cru amène un bel enthousiasme à mon groupe. Malgré un budget revu à la baisse, je pense que nous avons un groupe suffisamment armé pour viser à nouveau les premiers rangs, même si je pense que les adversaires de qualité seront nombreux.»

Pour augmenter un peu ses chances de franchir un nouveau palier, Amar Boumilat a cherché, cet été, à pallier ce manque d’efficacité qui a coûté si cher à Vevey. «À chaque match, que ce soit en championnat ou lors des finales contre Lugano M21, nous étions la meilleure équipe sur le terrain. Une supériorité que nous avons été trop souvent incapables de concrétiser. C’est pour cette raison que nous avons convaincu l’attaquant français John-Christophe Ayina de nous rejoindre. Grâce à son expérience (il a 32 ans) et à son sens du but, l’ancien joueur d’Évian (National 3) devrait bientôt être un précieux atout offensif supplémentaire. Il faut simplement lui laisser encore un peu de temps pour s’acclimater et bien trouver ses marques au sein de l’équipe.»

Le LS en point de mire

Une entame de championnat qui servira de bon baromètre aux ambitions et à la force mentale des Veveysans, qui vivront un moment fort de leur carrière le 19 août prochain avec la réception du LS dans le cadre du premier tour de la Coupe de Suisse. «Même si nous n’en parlons jamais, soupire Amar Boumilat, je sais bien que ce match trotte déjà dans les têtes de mes joueurs. C’est compréhensible mais j’aimerais vraiment qu’ils parviennent à se concentrer d’abord sur le championnat, qui sera notre quotidien jusqu’au printemps prochain. Tant pour notre saison dans son ensemble que pour préparer sereinement la Coupe, bien commencer contre Terre-Sainte puis Coffrane serait l’idéal.»

