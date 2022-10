Championnats suisses de basket – Vevey tombe de haut au Tessin Les Vaudois, qui avaient remporté leurs deux premières rencontres de la saison, n’ont pas pesé lourd face à Massagno. Du côté féminin, Nyon Basket a fait aussi bien que Elfic Fribourg. Christian Maillard

Malgré les 16 points de Malik Johnson, Vevey n’a pas pesé lourd au Tessin. DR/PM/ARCHIVES

Le choc au sommet n’a pas eu lieu. Ou alors pas longtemps. Massagno était trop fort. Après leur magnifique succès dimanche passé face aux Lions de Genève (75-74), les Veveysans sont tombés de haut au Tessin face à une impressionnante équipe locale, victorieuse sans coup férir (95-69) avec cinq joueurs à plus de dix points dont un Dusan Mladjan (16) toujours aussi performant à 35 ans. Les visiteurs n’ont jamais fait illusion dans une rencontre qui a très rapidement tourné du côté des Tessinois (23-9 après un quart).

Monthey sur un nuage

En revanche, Monthey continue de jouer sur un nuage. Après Fribourg Olympic et Nyon, les Valaisans ont réalisé la passe de trois à Birsfelden pour s’imposer 75 à 65 face à Starwings. Emmenés par leurs fers de lance Jaizec Lottie (27 points) et Jay Jay Chandler (18), les visiteurs, qui étaient menés 20-16 après dix minutes et dominés aux rebonds (50 à 34) ont su malgré tout renverser la vapeur juste avant la pause (14-24 au 2e quart) pour ne plus lâcher leur os.

En s’imposant dans son chaudron 96-80 face à Lugano, Boncourt, qui a pu compter sur un Martins Igbanu intenable (28 points) se retrouve au troisième rang du classement à égalité avec Vevey et un Fribourg Olympic qui a dû attendre le troisième quart (13-21) pour faire la différence sur le parquet de la Riveraine à Neuchâtel (58-69).

Alors que les Lions de Genève sont au repos, la dernière rencontre de cette troisième journée opposera ce dimanche à 16 heures Swiss Central à Nyon au collège du Rocher.

Dans le championnat helvétique de LNA de basketball féminin, il y a Elfic Fribourg, Nyon Basket et les autres. Les deux derniers finalistes des play-off se sont d’emblée imposés lors de la première journée. Les championnes de Suisse de Saint-Léonard n’ont fait qu’une bouchée des Valaisannes de Helios (92-67) alors que les joueuses de la Côte sont allées chercher leur première victoire (52-66) en Valais dans la salle de Troistorrents. Le premier choc au sommet de la saison entre les deux prétendants au titre aura lieu samedi prochain (17 h 30) au collège du Rocher.

Espérance Pully reçoit Aarau ce dimanche (16 h) à la salle Arnold Reymond.



