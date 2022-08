Risques de pénurie d’énergie – Vexée, l’USAM remonte les bretelles à Guy Parmelin Dans une lettre, la faîtière suisse des PME s’étonne de ne pas être intégrée aux discussions techniques et politiques visant à anticiper un black-out. Florent Quiquerez - Berne

Le conseiller fédéral Guy Parmelin est pris à partie par l’USAM, qui s’étonne de ne pas être intégrée aux discussions sur les risques de pénurie d’énergie. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

Quand la plus grande faîtière économique du pays adresse des reproches au conseiller fédéral en charge de l’Économie, ce n’est jamais un très bon signe. Dans une lettre envoyée cette semaine à Guy Parmelin – et que nous avons consultée –, l’Union suisse des arts et métiers (USAM) n’y va pas de main morte pour critiquer le travail effectué afin d’anticiper une pénurie d’énergie.