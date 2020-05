Nouvel accès prévu en 2021 – Veytaux s’oppose au futur pont CFF de Chillon «La très mauvaise intégration et une esthétique plus que discutable» sont avancées par la Municipalité pour contester la prochaine passerelle. Christophe Boillat

Malgré leur aspect médiéval, pont et abri n’ont été construits qu’en 1937. Gérald Bosshard – Archives

La future passerelle mise à l’enquête publique par les CFF entre mi-janvier et mi-février n’a généré qu’une opposition. Mais elle est de taille. C’est la Municipalité de Veytaux agissant pour la Commune qui conteste les desseins de l’ex-régie fédérale. «La très mauvaise intégration du futur pont et son esthétique plus que discutable nous ont conduits à contester», assène la syndique Christine Chevalley. L’édile ajoute que l’Exécutif a voulu ainsi «afficher sa profonde détermination et qu’il ne sera pas dit que les autorités, qui n’ont rien à voir avec ce projet, n’auront pas mis en garde avant la construction».

Accord espéré

La Municipalité trouve peu cavalier la démarche. «Nous n’avons eu ni contact, ni information avant mise à l’enquête et annonce de notre opposition. C’est alors que nous avons pu échanger avec les CFF et la Fondation du château de Chillon. Nous avons demandé un photomontage pour mieux nous rendre compte de ce que sera cette passerelle», poursuit la syndique Christine Chevalley.

Le pont en bois actuel et son abri à l’ancienne, construits en 1937 et qui surplombent la ligne de chemin de fer du Simplon, sont endommagés («24 heures» du 20 août). Le support métallique du pont est rouillé, plus aux normes sécuritaires. Il est emprunté par des camions de livraison, quelquefois lourds. Par ailleurs, l’ouvrage doit être adapté à la configuration exigée pour le passage des trains à deux étages sur la voie de chemin de fer.

«La passerelle serait en béton avec des coupe-vent en aluminium très haut. Ce n’est pas beau», indique la syndique. Aucun couvert n’est prévu. Pour autant qu’un accord soit trouvé, «la passerelle, qui sera élargie et permettra le passage des véhicules de secours, devrait être opérationnelle pour le second semestre 2021», informe Jean-Philippe Schmidt. Le porte-parole révèle que «les hallebardes installées sur les côtés et jugées trop hautes pourraient être revues à la baisse.» Le coût? 3 millions.

«Laideur effroyable»

Le château de Chillon, monument historique le plus visité de Suisse, avec quelque 400’000 visiteurs, «rouvrira le 8 juin aux horaires normaux», dit Marta dos Santos, directrice de la fondation. Ils pourront alors découvrir le nouveau pavillon restaurant – le Café Byron -, le très réussi jardin anglais, mais encore la nouvelle esplanade, autrefois en pavés, aujourd’hui en béton. Très décriée sur les réseaux sociaux, «elle est d’une laideur effroyable, tranchant avec la majesté des lieux», enfonce Dominique Panissod, ex-municipal, ancien membre du comité de l’association des Amis de Chillon.