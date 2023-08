Viande de synthèse

Les aliments transformés? Bons pour le profit

Concerne l’article «La Suisse, hub mondial des viandes de synthèse» («24 heures» du 7 août).

Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Pour faire de la viande de synthèse, il faut prélever des cellules sur des animaux vivants afin de transformer des végétaux, certainement du maïs, du soja ou de l’huile de palme, probablement génétiquement modifiés, en utilisant de l’électricité verte qui va manquer et qui sera alors produite avec du gaz ou du charbon.

Comment se fait-il que les anti-­OGM ne réagissent pas à une telle aberration pour en interdire la production et la commercialisation? On dit que le lobby agricole est très présent à Berne, mais les représentants de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution se révèlent être beaucoup plus puissants. L’argent n’a pas d’odeur et plus un produit alimentaire est transformé, plus il y a de profit. Les bovins, les moutons et les chèvres transforment naturellement l’herbe de nos campagnes pour que les humains disposent de nourriture, lait et viande, tout en entretenant le paysage.

Pour diminuer l’impact écologique de l’agriculture, il suffit de diminuer notre consommation de viande de porc et de volaille, produite principalement avec des aliments que nous pouvons consommer directement, et la viande importée, issue d’élevage intensif. Je ne vois qu’un avantage à remplacer nos animaux par une production industrielle. On n’aura plus besoin de mettre des bêtes à la montagne. Les loups pourront ainsi se multiplier sans concurrence. Les agriculteurs se recycleront comme pompiers pour éteindre les incendies de forêts et de broussailles, ou s’engageront à la PCi pour réparer les dégâts dus aux inondations et aux avalanches.

Denis Candaux, agriculteur bio, Premier

On mange trop de viande

Ce produit est nouveau et comme répété, perfectible. Si l’industrie et la grande distribution s’y intéressent, ce n’est pas sans raison.

Persévérer, voire augmenter encore l’élevage et l’abattage de plus de 100 milliards d’animaux terrestres et plus de 1000 milliards d’animaux marins par an est une folie vertigineuse et la planète n’y survivra pas!

L’économie ne s’y trompe pas! Prétendre que la viande que nous mangeons aujourd’hui est naturelle, c’est faire peu cas des 70 millions de poulets de chair élevés en Suisse chaque année, qui pendant les 30 jours de leur courte vie ne verront jamais la couleur du ciel ni un brin d’herbe, nourris principalement par des produits de soja importés, saupoudrés d’antibiotiques – qui rendent nos maladies infectieuses toujours plus résistantes -, et des 50% de nos cochons qui s’entassent à dix, enfermés eux aussi, sur l’équivalent d’une place de parking!

Il faudra bien un jour prochain que les paysans reconnaissent ce que nos rapports fédéraux impriment depuis presque dix ans, à savoir qu’en Suisse on mange trois fois trop de viande.

N’est-il pas temps d’être constructif et, plutôt que de lutter contre cette technologie qui va inévitablement s’inviter dans nos assiettes de demain, pourquoi ne pas associer nos réflexions et identifier nos points de convergence afin d’exiger d’équilibrer les subventions agricoles qui aujourd’hui distribuent 82% à la part animale, ne laissant quasi rien pour l’agriculture? À quand une meilleure répartition qui rendrait notre pays plus autosuffisant? À quand un slogan unifié qui dirait: «Mangeons moins de viande, mais suisse et labellisée»?

Christine Mayor, présidente d’ANIMAE, Morges

Vallorbe

Un boom démographique inquiétant

À Vallorbe, on confond développement avec bétonnage. Bientôt 10% d’habitants en plus («24 heures» du 9 août), chic alors! Donc, 10% de bouchons routiers en plus, ainsi qu’une liste d’inconvénients trop longs à énumérer ici, ceci dans une cité-dortoir sans grandes offres de travail.

En construisant et entassant à tort et à travers, en démolissant de vieux quartiers d’immeubles et villas, ce sont des mémoires, des paysages et un patrimoine qui sont piétinés sans pitié ni vergogne. Que dire des jardins, vieux vergers voués à la destruction, murs de pierres, refuges d’une biodiversité précieuse, remplacés par des allées bétonnées et gazonnées bordées de pauvres arbres prisonniers dans leurs tristes bacs afin de donner bonne conscience aux promoteurs vantant des «zones vertes et arborisées».

Cette densification à outrance est une agression! À Vallorbe comme ailleurs, cette «bétonite» s’étale comme des méta­stases! Bizarre, mais les opposants à ces projets sont toujours du côté des perdants, leurs arguments sont balayés systématiquement, leurs qualités de vies se voient péjorées, sans compter la perte de valeur de leurs biens immobiliers souvent considérable. Et qui dédommage ces malheureux propriétaires souvent inexpérimentés et découragés? Personne.

En effet, qui voudra encore acheter un bien sans verdure, entouré, aveuglé par des murs de béton froids et impersonnels, exposé aux passages de véhicules et autres nuisances? Mais tant mieux, ce sera encore un bon prétexte pour acheter au rabais et démolir afin de vite y caser un autre bloc. Je plains sincèrement la génération à venir sur laquelle quelques naïfs s’obstinent encore à compter. Et à propos de jeunesse, une suggestion: la profession de marchand de gabarits a de l’avenir.

Patricia Mercier, Vallorbe

Lausanne

Parc Bourget ou WC publics?

On se pose la question lorsqu’on constate de nombreux endroits remplis par des mouchoirs en papier jonchant le sol, après avoir été utilisés comme papier de toilette…

Pourtant nos autorités sont très généreuses et bienveillantes envers notre population. Ils ont aménagé un parc magnifique pour les baigneurs, les randonneurs, les pique-niqueurs… Bravo à notre Municipalité! Ce parc est doté de toilettes publiques, des grils à disposition, des poubelles prévues pour les divers déchets et en plus bien signalés.

Quelle tristesse de se promener un lundi matin, voir le sol parsemé de mouchoirs utilisés, des poubelles à l’air libre, des canettes dans les bosquets, des sacs en plastique traînant au sol et sur les arbres… et bien d’autres choses encore.

Si seulement chacun avait un minimum de respect pour autrui et prenait conscience que la nature nous fait de grands cadeaux chaque jour. Prenons donc un moment pour l’admirer et n’oublions pas que nous avons besoin d’elle qui est notre survie à tous.

Un meilleur monde… eh oui je l’espère.

Liliane Martin, Lausanne

