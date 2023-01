Le problème des catégories politiques est toujours le même. On ne cesse de vouloir y retourner, façon de se rassurer, de se dire que les choses reviendront dans l’ordre, enfin, l’ordre que nous supposions.

La «Grande Russie», «les États-Unis gendarmes du monde», «l’Union européenne divisée» font partie de ces catégories. Mais l’époque et cette guerre soulignent que ça ne marche plus. L’UE est moins divisée qu’attendu. La Grande Russie est juste une idéologie désuète et délirante servant à justifier des massacres. Les Américains ont de moins en moins envie d’intervenir dans des conflits, ils se contentent de soutenir ou d’intriguer.

Revenons à l’Europe. On y différencie, mot connu, la viande des accompagnements, autrement dit des légumes. La viande, depuis des décennies, nous est désignée: le couple franco-allemand, Paris-Berlin. Tout le reste, ce serait les légumes. Mais à nouveau, la guerre a fait voler en éclats cette cuisine mentale.

Elle a mis en lumière une France dont le parlement est à moitié pétainiste, prêt à filer le Donbass et la Crimée à Poutine pour la paix des ménages. «Je vous demande de cesser le combat»: de Jean-Luc à Marine, voire au-delà, on entend chevroter le Maréchal, et cela rend la parole d’Emmanuel Macron faiblarde et inefficace. Il serait amusant d’imaginer les réactions si, en 1942, pour «faire cesser la boucherie», l’idée avait été de laisser à l’Allemagne la France occupée, plus la Belgique, la Hollande, l’Autriche, la Tchécoslovaquie et la Pologne. La France de 2023 n’est plus de la viande, en Europe, mais un marécage de légumes d’assaisonnement.

À l’autre bout du couple, l’Allemagne. Une puissance essoufflée par trente ans d’aveuglement nés du pacte germano-moscovite sur le gaz, et de condescendance due au succès économique. Lequel est très légèrement en berne, mais c’est politiquement que le pays a montré ses limites, son hésitation tordue, sa mollesse à la Olaf Scholz. Les Allemands ont cédé, c’est le mot, sur les chars: ce n’est plus de la viande non plus, mais beaucoup de salades amères.

Alors, où est-elle, la viande? D’abord en Pologne, grand pays qui sait mieux que d’autres ce que la Russie peut receler de cruauté idiote et d’impérialisme obsolète, qui a servi d’exemple dès l’accueil des réfugiés ukrainiens, avant de mettre la pression au sujet de l’armement.

Quant à la force économique, elle est en train de glisser au nord, Suède et ses gisements de «terres rares», Norvège, gaz, pétrole, fonds souverain et souplesse industrielle qui a permis à l’UE de ridiculiser le chantage au froid de Poutine. Aujourd’hui, l’axe décisif, en Europe, c’est Varsovie-Scandinavie. Tous les autres sont des légumes d’accompagnement.

Et la Suisse, là au milieu? Comment dire? Un discret petit sac de patates qui se rêveraient choux-fleurs, oublié sur le banc d’une gare.

Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

