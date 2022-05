«Pour changer la trajectoire du monde, nous devons convaincre. Pour convaincre, nous devons être crédibles. Pour être crédibles, nous devons être exemplaires.» C’est ainsi que Mark Bjertnes a conclu le discours qu’il a adressé samedi matin aux Verts genevois, réunis en congrès, afin de défendre l’ajout qu’il proposait d’insérer dans la charte des futurs élus cantonaux (Conseil d’État et Grand Conseil).

Pari gagné pour le responsable du groupe de travail Éthique animale du parti: l’engagement de celles et ceux qui seront élus au printemps 2023 de ne plus manger de la viande en public a été accepté par 53 oui contre 45 non et 16 abstentions, ainsi que l’a relayé notre consœur Marie Prieur, du «GHI», sur les réseaux sociaux. Depuis, le parti est en ébullition.