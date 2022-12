Génération bon garçon – Vianney sent toujours bon l’amour sous les aisselles L’homologue d’Ed Sheeran, même énergie, même enthousiasme, jouait entre quatre yeux samedi à l’Alhambra. Impressions. Fabrice Gottraux

Genève, samedi 3 décembre 2022: prévu en mars 2021 dans le cadre du festival Voix de Fête, repoussé en raison du Covid, le concert de Vianney a enfin lieu à l’Alhambra. Occasion rare de voir le chanteur dans une salle de petit gabarit, prévue pour un maximum de 1100 spectateurs. FRANK MENTHA

Comme Ed Sheeran, Vianney est né en février 1991. Comme Ed Sheeran, Vianney s’est mûri le visage en laissant pousser un collier de barbe. Comme Ed Sheeran, en effet, Vianney joue de la guitare debout, seul toujours, et chante des histoires d’amours et de pertes, de gros cœur battant la chamade à en rompre l’aorte, de sentiments à n’en plus savoir à qui les donner.