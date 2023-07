Depuis Bordeaux, c’est tous les coins du département de la Gironde qui peuvent se rallier en moins de deux heures. Mais si le bassin d’Arcachon, son Cap Ferret et sa dune du Pilat jouissent d’une réputation touristique de premier plan, si le village de Saint-Emilion (à l’est) est une excursion incontournable pour qui veut découvrir le vieux bourg d’où sortent des vins parmi les plus réputés au monde, il y a une région qui mérite vraiment le détour: le Médoc. On n’y trouve pas nécessairement les plus fameux vignobles bordelais, mais sur cette langue de terre prise entre les eaux douces de l’estuaire commun de deux fleuves – la Garonne et la Dordogne – et les flots salés de l’Atlantique, il y a tout un monde de contrastes qui mérite à lui seul d’y passer quelques jours.

Entre routes des vins, traversée du parc naturel régional ou balade de plages en plages, chacun peut imaginer son itinéraire idéal, selon ses intérêts et envies d’activités. Car en moins d’une heure en voiture on peut passer de vignobles où se réalisent des crus charnus et pleins de finesses au sable fin et aux bunkers abandonnés du Mur de l’Atlantique – le système de défense imaginé par les Allemands lors de la dernière Guerre mondiale –, en passant par les forêts, puis marais et étangs qui constituent d’agréables buts de balades.

Dans le Médoc, le tourisme est doux. Les hôtels ne dépassent pas la vingtaine. Raison pour laquelle si l’on compte y passer quelques nuits et que l’on n’aime pas le camping, on optera, selon son budget, pour une chambre d’hôte ou – il ne faut pas bouder ce plaisir, pour une nuit au moins – une réservation dans l’un des nombreux châteaux qui allient au luxe la découverte d’une cave et de ses vignes qui, souvent, plongent vers l’estuaire. De là, on s’en va volontiers à pied à la découverte des carrelets, les cabanes de pêche (à grand filet) qui, perchés sur leurs pilotis, toisent la Gironde de leurs charmes désuets. À voir du côté du Phare de Richard à Jau-Dignac-Et-Loirac ou de Pauilllac.

Les carrelets ont les pieds dans l’estuaire de la Gironde. Gérald Cordonier

Pour savourer le calme d’une station balnéaire qui a su garder toute son authenticité, il y a Soulac-sur-Mer, au nord. Ces échoppes – des villas simples, d’inspiration arcachonnes mais aussi bordelaises – laissent flotter à travers toute la commune une ambiance bohème et familiale. Que l’on ne trouve pas, plus au sud, du côté de la populaire Lacanau ou de la plus bourgeoise Arcachon. De là, il est facile de rallier Verdon-sur-Mer pour s’en aller découvrir le fabuleux phare de Cordouan. Ou même Royan, station balnéaire bombardée en 1945, sur l’autre rive de l’Estuaire, qui constitue, aujourd’hui, un témoignage exceptionnel de l’architecture des années 1950.GCO

Quelques bonnes adresses

Où dormir? La Mancine Laulan, charmante maison d’hôte, chaleureuse et avec des chambres spacieuses (dès 72 euros/nuit), à Jau-Dignac-Et-Loirac, pas loin de l’Estuaire. Infos: lamancinelaulan.com

Une nuit cosy dans un écrin de luxe, entièrement rénové: le Château Laffitte Carcasset. Gérald Cordonier

Pour plus de luxe: Château Laffitte Carcasset, l’une des plus anciennes propriétés au cœur du vignoble de Saint-Estèphe. Récemment rénovée, cette ancienne chartreuse propose 5 chambres stylées (dès 200 euros) dans un environnement classieux. Visite des caves en compagnie du Maître de chais possible. Infos: laffittecarcasset.com

Visite de cave?

Ambiance pique-nique et produits du terroir au Château Loudenne. Une expérience à ne pas manquer, dans l’un des premiers domaines qui passe l’entier de sa production en biodynamie! Gérald Cordonier

De plus en plus de caves ouvrent leurs chais et proposent des dégustations. Deux adresses testées: Château Loudenne (XVIIe siècle) à Saint-Yzans-de-Médoc, récemment passé au bio. Site parfait pour des balades ou, mieux, savourer le pique-nique proposé, à déguster les pieds dans la Gironde. Infos: www.chateau-loudenne.com.

La cave ultramoderne du célèbre Château Lynch Bages. Gérald Cordonier

Pour goûter à l’un des grands crus du Médoc, on s’arrêtera au Château Lynch Bages, près de Pauillac. Le Chaix, ultramoderne et dessiné par l’architecte Chien Chung Pei, se visite dans un hameau entièrement sauvegardé par le propriétaire. Infos: www.lynchbages.com

Si l’on souhaite s’en aller visiter Saint-émilion depuis Bordeaux, une solution consiste à le faire en excursion. En un jour, la visite du village pittoresque permet également de découvrir quelques autres domaines viticoles. La société A la française propose plusieurs catégories d’excursions, en minibus ou à vélo. Infos: www.alafrancaise.fr