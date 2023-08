Dub the Wood – Vibrer au son du reggae à Dizy Ce festival unique en Suisse romande fait danser ses visiteurs face à des murs de haut-parleurs. Il a lieu tous les deux ans. Julie Collet

L’édition 2021 du festival Dub the Wood est celle qui a rencontré le plus de succès, le nombre maximal de participants ayant été atteint. DR

Eux, c’est le reggae qui les anime. Surtout lorsqu’il est gravé sur des vinyles, remixé et diffusé à l’aide de sound systems: le «dub» dans le jargon (lire l’encadré). Ils ont entre 20 et 45 ans. Ce qui les réunit à Dizy, c’est la joie de partager un moment unique dans l’amour, le respect et l’unité.

Trois questions à Marc Ismaïl , historien et producteur du label Soul of Anbessa Marc Ismaïl, historien, musicien et producteur de Reggae, parmi ses disques. 24heures/Florian Cella Vous êtes à Dizy pour une conférence intitulée «Mémoire de l’esclavage dans le roots reggae». Pourquoi ce thème? L’histoire de l’esclavage est centrale pour comprendre la musique jamaïcaine. En Europe, la traite Atlantique est souvent réduite aux champs de coton des États-Unis, alors que c’est aux Caraïbes et au Brésil que se trouve le cœur de l’esclavage avec les plantations de la canne à sucre. La Jamaïque a compté environ 1 million d’esclaves déportés, sur un total de 10 à 12 millions. Aujourd’hui, la population du pays est à plus de 90% afro-descendante. Les traces de cet héritage sont à la fois omniprésentes et très floues dans la musique reggae. Le dub, à l’affiche ici, en est donc un sous-genre… Effectivement! Un titre reggae est produit puis l’ingénieur du son remixe le morceau pour la face B du 45 tours. Cela permet d’avoir une face B où il n’y a pas besoin de créer un nouveau morceau de A à Z. L’ingénieur du son devient un artiste et le remix, une partie majeure de la production musicale. En Europe, le dub est devenu un genre à part entière qui flirte du côté des musiques électroniques. Son ampleur est aujourd’hui telle qu’elle éclipse largement le reggae et le roots. Basé à Genève, O.B.F (Original Bass Foundation) est un poids lourd de la scène dub européenne par exemple. Le public reggae a-t-il vieilli avec ses têtes d’affiche? Quand je vais à un concert «vintage» en Jamaïque, le public a 60-70 ans en moyenne. En Europe, le public se renouvelle et, à 45 ans, je fais partie des vieux. Il y a moins de renouvellement des artistes que du public. Ce n’est pas une grande période créative. Cependant, il est nécessaire de rappeler que la Jamaïque est une petite île du tiers-monde qui fait la taille de la Suisse romande. C’est extraordinaire l’impact qu’a pu avoir ce pays sur la scène culturelle internationale et même sur la façon de faire de la musique. Est-ce qu’il y a eu une anomalie et qu’on retourne à présent à quelque chose de plus normal? Conférence, «Mémoire de l’esclavage dans le roots reggae», dimanche 13 août (13h).

Marc Ismaïl, sous le nom de son label Soul of Anbessa, fait aussi partie de la programmation musicale du vendredi 11 août.

Eux, ce sont la vingtaine de membres actifs et bénévoles de Dub the Wood. Fondée en 2014, l’association à but non lucratif organise le festival du même nom pour la sixième fois du jeudi 10 au dimanche 13 août.

«Pour écouter des artistes de reggae, notamment de dub, il est nécessaire de se rendre à Genève. On avait envie de proposer une offre culturelle dans la région qui corresponde à la musique que l’on écoute. Le festival est aussi un moyen de faire découvrir cette musique aux jeunes entre le district de Morges et le Jura-Nord vaudois», développe Coralie Messeiller, secrétaire et membre fondatrice de l’association.

Système D

Non subventionné, le festival fonctionne avec des fonds propres à hauteur de 20’000 à 25’000 francs. Pour couvrir les besoins matériels de nombreux emprunts avec contreparties sont mis en place, tandis que certains partenaires font un geste.

«C’est grâce à l’aide de notre réseau que Dub the Wood peut avoir lieu, sans oublier l’investissement personnel des membres de l’association», souligne Jonas Gebhard, responsable de l’infrastructure. Le jeune homme de 23 ans dédie trois semaines de ses vacances sur cinq à l’événement.

«Je fais beaucoup de recherches parmi les annonces sur Marketplace ou Anibis, notamment pour trouver des palettes qui servent de base à nos structures. L’essence pour les allers-retours en voiture entre les quatre coins de la Suisse, cela me fait plaisir de l’offrir pour le festival», ajoute le menuisier de profession.

Ambiance familiale

Durant quatre jours, Dub the Wood s’apprête à accueillir entre 300 et 400 festivaliers en plus de la centaine de bénévoles présents sur le terrain. Il est possible de camper sur place. La scène, couverte par un chapiteau, accueillera treize artistes. Le site ouvre dès 10 h, les sound systems crachent de la musique dès 16 h.

«Diffusée au travers d’un sound system, la musique ne s’écoute plus, elle se ressent.» Jonas Gebhard, responsable de l’infrastructure et membre d’I-Bredda sound system

«On aime avoir une programmation pointue, proposer des artistes qui tournent moins, précise Coralie Messeiller. Cette année, la tête d’affiche est Jah Lingwa. Il vient du Royaume-Uni.» «La musique n’est pas la même qu’à la radio. Avec la sonorisation, on entend tous les instruments», analyse-t-elle.

«Diffusée au travers d’un sound system, la musique ne s’écoute plus, elle se ressent, confie Jonas Gebhard, également membre d’I-Bredda sound system à l’affiche lors de la soirée du jeudi 10 août. Le sound system, ce n’est pas quelque chose pour se mettre en avant, on est là pour partager ce que l’on aime et que les gens puissent repartir heureux.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.