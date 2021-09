Boxe – Une boxeuse de 18 ans est décédée La Mexicaine Jeannette Zacarias Zapata, qui avait essuyé un k.-o. samedi à Montréal, a rendu l’âme à l’hôpital, où elle avait été plongée dans un coma artificiel. Sport-Center

Jeannette Zacarias Zapata (à gauche) n’a pas survécu au k.-o. subi contre Marie-Pier Houle. Capture Youtube

Cinq jours après avoir été victime d’un k.-o. lors d’un combat organisé au Stade IGA de Montréal, la boxeuse mexicaine Jeannette Zacarias Zapata (18 ans) est décédée à l’hôpital Sacré-Cœur de la métropole québécoise.

L’annonce a été effectuée jeudi sur les réseaux sociaux par Yvon Michel, le promoteur du gala. «C’est avec beaucoup de tristesse et tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeannette Zacarias Zapata nous a quittés, cet après-midi.»

Twitter: @yvonmichelGYM «le communiqué»

Il a ajouté: «Toute l’équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement affligée par cette pénible annonce. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et plus particulièrement son conjoint, Jovanni Martinez, qui a été à son chevet jusqu’à ses derniers moments.

Samedi dernier, sur le ring du Stade IGA, où les combats s’étaient tenus à ciel ouvert, la jeune Mexicaine s’était effondrée après avoir encaissé deux coups portés par la Québécoise Marie-Pier Houle, qui s’est exprimée sur les réseaux sociaux après l’annonce du décès. «A la suite de l’annonce de la terrible nouvelle du décès de Jeannette Zacarias Zapata, je suis dévastée, a-t-elle écrit. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à son conjoint Jovanni Martinez. Merci de respecter mon désir de ne pas commenter davantage.»

Transportée à l’hôpital, Jeannette Zacarias Zapata avait été plongée dans un coma artificiel par le personnel des soins intensifs.

Trois mois avec cette issue fatale, comme le souligne «Le Journal de Montréal», elle avait subi un k.-o. dans un combat organisé au Mexique. Après sa suspension de 60 jours, conséquence du protocole des commotions cérébrales, elle avait accepté de livrer un combat contre Marie-Pier Houle contre une prime d’engagement de 1800 dollars canadiens (1300 francs suisses).

