Branche des salons et expositions à l’arrêt – Victime de la crise, le studio Pilot Design, à Vevey, corrige son cap Obligé de se séparer de ses collaborateurs à cause de la fermeture des foires, il se relance avec le design de produits industriels. Jean-Marc Corset

Philippe Vallat, CEO de Pilot Design. Patrick Martin

Acteur périphérique du monde du voyage, la petite entreprise de Vevey Pilot Design a dû réduire la voilure avant de risquer l’atterrissage forcé. Le studio design, qui s’est illustré en travaillant avec de grandes marques pour des salons de l’horlogerie et du duty free, s’est séparé de ses collaborateurs l’an dernier. Désormais seul à bord, son CEO, Philippe Vallat, se réoriente dans son métier de base, le design de produits industriels, en attendant des jours meilleurs pour se redéployer.

Pilot Design sàrl est spécialisée dans le design des stands d’exposition et des animations de salons internationaux, ainsi que de bars et lounges. Elle dessine les projets et les fait réaliser par des sous-­traitants en collaboration avec les départements marketing de ses clients. Elle a travaillé à Baselworld (notamment pour Hermès), et ses dernières années a réalisé d’importants mandats dans les deux grands salons de la branche world travel retail – autrement dit duty free – à Cannes et à Singapour. Ses clients étaient de grandes marques de produits de luxe qu’on trouve dans les boutiques des aéroports: spiritueux, tabac, chocolats, etc., Nestlé en tête.

«Les RHT ne couvrent pas toutes les charges et, sans perspectives, ce n’était pas jouable.» Philippe Vallat, directeur de Pilot Design

«Nous avons été très vite concernés, car nous sommes actifs dans les salons qui sont liés à l’industrie de l’aviation civile», se désole Philippe Vallat. Les foires qui n’ont pas pu se dérouler et un secteur du voyage en berne ont eu un effet direct sur les affaires de la société veveysane. L’entrepreneur a bien tenté de résister à la mauvaise vague conjoncturelle en recourant aux réductions de l’horaire de travail (RHT) et à un prêt Covid-19 de la Confédération, mais il a dû finalement se séparer de ses trois employés l’été dernier. «Les RHT ne couvrent pas toutes les charges et, sans perspectives, ce n’était pas jouable», dit-il.

Retour aux bases

Depuis lors, il est tout seul, et il s’est replongé dans sa profession de base, designer industriel. Un domaine qu’il touchait occasionnellement, car les activités du studio ne lui en laissaient pas le temps. Philippe Vallat a par exemple dessiné le nouvel affûteur automatique servant à aiguiser les chaînes de tronçonneuses des Usines métallurgiques de Vallorbe, des appareils pour cabinets dentaires Dentsply Maillefer, le support des nouvelles enceintes hifi haut de gamme valaisannes Stenheim ou encore le très futuriste robot de désherbage autonome – ciblant l’utilisation des produits phytosanitaires – de la start-up nord-vaudoise Ecorobotix.

Le designer industriel a aussi dessiné une horloge-sculpture insolite qui retrace la course du soleil dans ses courbes, un garde-temps fonctionnant avec un ingénieux système à moteur pas à pas. Il s’agit du premier produit créé par la nouvelle marque Around Five, qu’il a lancée fin 2019 avec l’ingénieur Antoine Lorotte, fondateur de la société d’ingénierie innovante FiveCo au Mont-sur-Lausanne. Cette horloge de table Swiss made a déjà été produite à 200 exemplaires, dont une partie vendue à Dubaï.

«Nous finalisons la mise en place d’un réseau de distributeurs et points de vente international. À l’avenir, nous voulons lancer d’autres produits semblables, décalés.» Toutefois, s’il s’ouvre à de nouveaux domaines artistiques et de produits de luxe, Philippe Vallat compte bien rebondir dans son activité principale d’avant le coronavirus. Il est prêt à reconstituer son équipe dès que possible. Passé par l’ECAL, il a fondé Pilot Design à Lausanne il y a vingt ans, en reprenant un studio déjà spécialisé dans le design de produits d’exposition, et a déménagé à Vevey il y a une douzaine d’années.