Action solidaire suspendue à Gland – Victime d’incivilités, la Pépicerie a fermé pour mieux se relancer

La Pépicerie de Gland a momentanément cessé ses activités de distribution gratuite d’aliments provenant d’invendus dans les magasins. Yves Merz

Mise en service en avril 2018 par de jeunes gens voulant concrétiser leurs idéaux, la Pépicerie de Gland distribue gratuitement des aliments provenant d’invendus dans les magasins. La structure gérée par des bénévoles accueille entre 30 et 60 personnes par semaine. Les armoires et le frigo sont à l’abri mais à l’extérieur, bien en vue depuis le chemin de la Dôle. Depuis quelques semaines, l’endroit est victime d’incivilités à répétition. Le 13 octobre dernier, comme annoncé dans le journal «La Côte», Maurizio Margarone, gérant et cofondateur des lieux, a donc décidé de fermer momentanément.

L’épicerie gratuite attire plutôt des gens dans le besoin «Mégots et détritus par terre, frigo plusieurs fois débranché, pipis dans les coins… Rien de très grave, mais à force c’est usant», constate Maurizio Margarone, fatigué de devoir régulièrement nettoyer et remettre les lieux en ordre. La Pépicerie étant située dans le prolongement du centre socioculturel de la Pépinière, il ne veut surtout pas mettre la faute sur les jeunes qui le fréquentent. «Ce break doit nous permettre de faire le point, de discuter entre nous au sein de l’association, et avec la Commune, pour amener des améliorations. Il ne s’agit pas de culpabiliser qui que ce soit et de créer des problèmes qui n’existent pas.»

Maurizio Margarone, cofondateur de la Pépicerie de Gland, en juin 2018, deux mois après son ouverture. Yves Merz

Surtout, Maurizio Margarone tient à rassurer les personnes qui viennent s’approvisionner à la Pépicerie. «Nous n’allons pas laisser tomber. Des gens en ont besoin, et c’est toujours une bonne manière de lutter contre le gaspillage. Nous allons trouver des solutions pour éviter ces désagréments, notamment en améliorant notre communication.»

Municipale en charge de l’Accueil enfance et jeunesse à Gland, Jeannette Weber va dans le même sens: «Notre volonté est de maintenir ce service. Cette pause va permettre d’améliorer le fonctionnement de la structure et de revoir les statuts de l’association qui s’en occupe. Quant aux incivilités, c’est un peu compliqué car l’endroit est ouvert. On va discuter avec les travailleurs sociaux de proximité. Il s’agit d’organiser une bonne cohabitation entre les différents usagers de la Pépinière, de la Pépicerie et de la nouvelle place de jeux.»

