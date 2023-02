Mobilité douce – Victoire d’étape pour le tram à Lausanne Toutes les oppositions au projet de tramway à la suite de l’abandon de la rampe Vigie-Gonin ont été levées. L’Office fédéral des transports doit encore délivrer son autorisation. Renaud Bournoud

Le tram tel que prévu à son terminus lausannois de la place de l’Europe. Image de synthèse/DR

Le projet de tramway qui doit relier à terme la gare de Renens au Flon ne devrait plus connaître les tribunaux. Mardi, la Ville de Lausanne et les Transports publics lausannois (TL) ont annoncé que les oppositions à la mise à l’enquête complémentaire ont été levées. Il n’y a plus de recours possible. Une série de conventions ont été signées avec les associations de commerçants.

L’accord permet de «poursuivre les procédures administratives et techniques nécessaires en vue d’un début des travaux de cette dernière étape en 2024, une excellente nouvelle pour Lausanne», se réjouit Florence Germond, municipale en charge de la Mobilité, citée par l’agence ATS.

Fin du chapitre judiciaire

Le chapitre judiciaire du tram est donc clos. Le projet, dont le dossier a été déposé à l’Office fédéral des transports (OFT) à l’été 2012, a connu les affres des tribunaux. Le projet de la rampe routière Vigie-Gonin avait été attaqué jusqu’au Tribunal fédéral, puis finalement abandonné par les autorités, en 2019. Cette modification a nécessité une mise à l’enquête complémentaire du projet du tram dans le périmètre du Flon.

Comme la rampe Vigie-Gonin devait compenser la fermeture au trafic motorisé de la rue de Genève, les autorités ont dû négocier des mesures alternatives avec les acteurs économiques pour lever leurs oppositions. Les quatre conventions signées traitent donc principalement de l’accessibilité du centre-ville en voiture, de la création de places de livraison et de stationnement et d’une nouvelle station de taxis, etc.

Le Grand-Pont laissé ouvert aux voitures

Le Grand-Pont, nouvellement refait, restera ouvert à la circulation individuelle motorisée jusqu’à la mise en service du tram. Une fois celui-ci en exploitation, il faudra rediscuter de l’opportunité de mettre en œuvre d’éventuelles mesures compensatoires complémentaires à la fermeture du Grand-Pont aux voitures.

Ce qui laisse encore un peu de temps. En effet, si le tram ne devrait plus voir un juge, il n’en a pas fini pour autant avec les procédures. L’OFT doit encore délivrer sa décision complémentaire d’approbation des plans pour le secteur du Flon. Une décision positive est espérée pour la fin de l’année. Ce qui permettrait de commencer les travaux en 2024 avec une mise en service du tramway à l’horizon 2026, selon les plus optimistes.

Le tronçon renanais du tram est, lui, déjà en construction. Il est prévu que cette nouvelle ligne transporte 13 millions de voyageurs par an. À plus long terme, une seconde étape devrait prolonger le trajet du tram de la gare de Renens à Villars-Sainte-Croix.

