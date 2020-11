États-Unis – A quelle heure recevra-t-on les premiers résultats? Les premiers décomptes de votes commencent à être publiés après la fermeture des bureaux de vote dans certaines régions du Kentucky et de l’Indiana, à 18 heures locales (aux alentours de minuit en Suisse). LIVE

Rappel: mode d'emploi pour suivre les élections américaines

Pour l’emporter, un candidat n’a pas besoin d’être majoritaire en voix au niveau national: il doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des Etats.

A quelle heure recevra-t-on les premiers résultats?

Les premiers décomptes de votes commencent à être publiés après la fermeture des bureaux de vote dans certaines régions du Kentucky et de l’Indiana, à 18 heures locales (aux alentours de minuit en Suisse).

La plupart des Etats fermeront leurs bureaux de vote d’ici 21 heures, ouvrant la voie à un flux régulier de décomptes au fil des heures suivantes, certains Etats et circonscriptions étant connus pour être plus rapides que d’autres dans cet exercice.

La Californie, l’Etat le plus peuplé du pays, vote jusqu’à 5 heures en Suisse mercredi et Hawaï et l’Alaska, qui pèsent peu en termes de grands électeurs, votent encore plus tard.

Quels Etats à surveiller ?

Comme les sondages sont assez clairs sur les intentions de vote dans 38 des 50 Etats américains, 12 Etats contestés sont à surveiller.

Les premiers viendront des Etats de l’est du pays: la Géorgie où les bureaux de vote ferment à 19 heures (minuit jeudi), la Floride où ils ferment selon les circonscriptions à 19 heures ou 20 heures et la Caroline du Nord (19h30). Ensuite viendra l’Arizona (ouest) où le vote s’achève à 3 heures mercredi en Suisse.

Sur la base des projections des médias américains, il est possible que Joe Biden soit annoncé comme vainqueur de plus de 270 grands électeurs s’il emporte la Floride et deux autres de ces quatre Etats.

En revanche, si Donald Trump emporte ces quatre Etats, le résultat final resterait incertain.

LIVE TICKER Succès du vote par correspondance. Près de 100 millions de personnes ont déjà voté par anticipation. C’est trois fois plus qu’en 2016. Selon un sondage réalisé par CNN, plus d'un votant sur dix (13%) n'avait jamais voté auparavant. Remporter l'élection? Mode d'emploi Aux Etats-Unis, le collège électoral qui désigne le président est composé de 538 grands électeurs. Pour accéder à la maison blanche, le candidat doit obtenir les voix d’au moins 270 d’entre eux. Rappelons qu'une majorité d’Etats sont moins intéressants pour les candidats, puisqu'ils y disposent déjà d'un fort soutien. C'est donc les Etats pivots ou swing states qui les intéressent. Lire aussi: États-Unis: comprendre l’élection en 8 mots Moment de confusion embarrassant pour Joe Biden Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a commis mardi une série de lapsus embarrassants, en apparaissant confondre ses petites-filles et en disant présenter à un groupe d’électeurs son fils Beau... qui est décédé en 2015. «Voici mon fils Beau Biden, que beaucoup parmi vous ont aidé à élire au Sénat du Delaware. Voici ma petite-fille Natalie», dit-il, en prenant en fait par les épaules une autre de ses petites-filles, Finnegan. Se rendant alors compte de sa méprise, le septuagénaire se reprend ainsi, d’un ton confus: «Ah non, attendez, ce n’est pas la bonne.» Il prend alors par les épaules son autre petite-fille présente sur place, Natalie. Cette dernière est la fille de son fils Beau, décédé il y a cinq ans. Wall Street poursuit sur la lancée le jour de l’élection et finit fort La Bourse de New York a poursuivi sur sa lancée mardi pour terminer en forte hausse le jour d’une élection présidentielle américaine qui s’annonce serrée et dont les résultats définitifs pourraient n’être connus que dans les jours qui viennent. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a gagné 2,06% à 27.480,03 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 1,85% à 11'160,57 points et l’indice élargi S&P 500 a engrangé 1,78% à 3.369,16 points. AFP Biden: «Rien n’est joué tant que ce n’est pas entièrement fini» Le candidat démocrate Joe Biden a tenu un meeting surprise à la dernière minute à Philadelphie, la plus grande ville de l’Etat-pivot qu’est la Pennsylvanie. Les premières tendances attendues Ces résultats, fruits de sondages à la sortie des urnes, devraient tomber dans moins de 30 minutes. Plus tôt dans la journée, Donald Trump s'est fait remarqué par sa vidéo Barack Obama appelle les Américains à se rendre aux urnes Quand saura-t-on qui a gagné? Cela pourrait être à 23 heures (soit mercredi 4 heures ou plus tôt, si Joe Biden emporte nettement les quatre premiers Etats contestés. Sinon, cela dépendra des autres Etats clés, ce qui pourrait durer. Dans l’Etat crucial de Pennsylvanie, les bureaux de vote ferment à 20 heures (1 heure ce mercredi). Mais les responsables locaux ont prévenu que le décompte des votes anticipés pourrait retarder le résultat jusqu’à mercredi ou plus tard encore. La même chose pourrait se reproduire dans le Michigan, le Wisconsin et d’autres Etats clés. Et si les bulletins de vote doivent être vérifiés ou recomptés, il faudra peut-être attendre des jours, voire des semaines. «Je veux que ce cauchemar cesse» La nervosité est palpable à New York où Jess a fait la queue 45 minutes pour accéder à l’isoloir. «Cela fait trois, quatre ans que j’attends» ce jour, souligne cet homme de 54 ans. «Je veux que ce cauchemar cesse. Je suis nerveux. Je suis inquiet. Seul Dieu sait ce qui va arriver aujourd’hui. Que Dieu nous vienne en aide.» Si Joe Biden n’est pas élu, «je vais me renseigner pour savoir comment déménager au Canada, or comment je peux quitter ce pays», lance de son côté Terry avec un sourire. «Je suis très très inquiète», souffle Amy Gentile, anglo-américaine de 36 ans. «J’ai voté pour Obama (en 2008 et en 2012), et j’étais enthousiaste pour l’annonce des résultats, mais cette fois-ci j’ai vraiment peur», lâche-t-elle avant de partir se réfugier dans le New Jersey. Elle craint des débordements violents à Manhattan. Joe Biden s'exprime depuis sa ville natale Favori des sondages, Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, compte lui sur le rejet que suscite son adversaire auprès d’une large partie de l’électorat pour remporter une «large victoire». «Je veux restaurer le sens moral et l’honneur à la Maison Blanche», a-t-il lancé mardi, armé d’un mégaphone, dans sa ville natale de Scranton, dans l’Etat-clé de Pennsylvanie. Ce vieux routier de la vie politique s’est ensuite rendu au domicile de son enfance, où il a laissé le message suivant: «De cette maison à la Maison Blanche, par la grâce de Dieu.» Trump: les Américains sont «en droit de connaître le vainqueur» le jour de l’élection Les Américains sont «en droit de connaître le vainqueur» le jour de l’élection, a lancé mardi Donald Trump, lors d’une visite dans un QG de campagne du parti républicain en banlieue de Washington. «Nous sommes en droit de connaître le vainqueur le 3 novembre», a insisté le président républicain, qui s’exprimait à Arlington en Virginie. Le recours accru des électeurs américains au vote par correspondance pourrait retarder le dépouillement des bulletins, donc l’annonce des résultats. KEYSTONE Facebook prêt à sévir contre la désinformation sur les résultats Facebook a annoncé une série de mesures visant à garantir l’intégrité du scrutin présidentiel de mardi aux Etats-Unis. Le réseau social veut limiter la diffusion de toute annonce de victoire avant que les résultats définitifs ne soient connus. «Si un candidat à l’élection présidentielle déclare une victoire prématurée, nous ajouterons des informations plus spécifiques dans les messages d’avertissement sous ses publications, ainsi que dans les notifications en haut du fil d’actualités, et nous continuerons d’afficher les derniers résultats de votre Centre d’information sur les élections», a tweeté lundi soir le service de presse de Facebook. Lors de son dernier meeting de campagne lundi soir, à Grand Rapids dans le Michigan (Midwest), le président américain Donald Trump a remis en question la fiabilité du scrutin. Comme il le fait depuis des semaines sans preuve, il a notamment attaqué la légitimité du vote par correspondance. Le ministre de la Sécurité intérieure appelle à la patience Le ministre américain à la Sécurité intérieure a appelé mardi les électeurs à attendre patiemment le résultat des élections, face à un dépouillement qui pourrait être plus long qu’à l’accoutumée et aux spéculations sur une annonce de victoire anticipée de Donald Trump. KEYSTONE «Il faudra que les électeurs soient patients en attendant les résultats des élections cette année», a déclaré Chad Wolf au cours d’une conférence de presse. «Il est important de reconnaître que ce processus pourra prendre du temps». Plus de 100 millions d’Américains ont voté de façon anticipée Plus de 100 millions d’Américains ont voté de façon anticipée pour l’élection présidentielle, avant même le jour du scrutin mardi, selon le dernier comptage actualisé du US Elections Project. KEYSTONE Les bulletins, envoyés par courrier ou déposés en personne par les électeurs avant l’ouverture officielle des bureaux de vote mardi, représentent plus de 72% du nombre total de bulletins lors de l’élection de 2016, selon ce comptage établi par l’Université de Floride. Le vote anticipé a battu des records cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Avec Biden, un «Venezuela à grande échelle»? Au moment où certaines villes se préparent à d’éventuels débordements violents, l’Amérique donne au monde l’image d’un pays scindé en deux blocs qui ne se parlent plus. Pendant des mois, Donald Trump a agité le spectre d’une «gauche radicale» prête à transformer la première puissance mondiale en un «Venezuela à grande échelle». «S’ils gagnent, notre pays ne sera plus jamais le même», a-t-il encore lancé mardi sur Fox News. AFP Les démocrates, Joe Biden et Barack Obama en tête, multiplient eux les mises en garde contre les conséquences potentiellement dévastatrices sur les institutions démocratiques d’un second mandat Trump. Le scrutin oppose deux hommes radicalement différents. Des prières pour Kamala Harris Les habitants du village tamoul en Inde où est né le grand-père de Kamala Harris ont prié mardi pour sa victoire à la vice-présidence des Etats-Unis. Dans les rues voisines et devant le temple, de grands portraits de la candidate ont été installés. Keystone Thulasendrapuram, dans l’Etat du Tamil Nadu (Sud), est le village natal du grand-père maternel de Kamala Harris, P.V. Gopalan, un haut fonctionnaire indien. Celle qui, à 56 ans, pourrait devenir, si Joe Biden est élu à la Maison Blanche, la première femme noire et originaire d’Asie du Sud à accéder à ce poste, est née en Californie d’un père économiste jamaïcain et d’une mère indienne spécialiste du cancer du sein. Trump se veut confiant Donald Trump a assuré mardi avoir «une très solide chance de gagner» la présidentielle, lors d’un entretien accordé à la chaîne Fox le jour même de l’élection. Le président républicain, que les sondages placent derrière son rival démocrate Joe Biden, a estimé que «les foules incroyables» présentes à ses meetings allaient «se traduire» par des votes en sa faveur et créer la surprise comme en 2016. «On va gagner très largement au Texas, en Floride, en Arizona. Je pense que les résultats seront très bons pour nous en Caroline du Nord», a-t-il encore prédit, en référence à plusieurs Etats où les résultats pourraient être serrés. Keystone Ouverture des bureaux de vote à New York Les bureaux de vote ont ouvert mardi à New York à 6 heures (12h ici) pour le scrutin présidentiel américain, ainsi que certains dans le New Jersey, le Connecticut, le Maine et la Virginie. Dès minuit (6 heures ici), le bureau du petit village de Dixville Notch, dans le New Hampshire, avait déjà ouvert, comme le veut la tradition. Certains ont également ouvert dans le New Jersey, le Connecticut, le Maine et la Virginie. Election 2020 Trump KEYSTONE Donald Trump prédit une «magnifique victoire» Le président américain Donald Trump a prédit dans la nuit de lundi à mardi «une magnifique victoire» lors de son ultime meeting de campagne à Grand Rapids, dans le Michigan. «Demain nous allons une nouvelle fois écrire une page d’histoire», a-t-il ajouté devant une foule compacte, ironisant sur son adversaire démocrate Joe Biden, qu’il surnomme systématiquement «Joe l’endormi». AFP En 2016, Donald Trump avait également mis fin à sa campagne à Grand Rapids, avant de l’emporter face à Hillary Clinton. «Je suis un peu superstitieux. On va faire pareil», a-t-il expliqué lundi soir peu avant son arrivée dans le Michigan.

