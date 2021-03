Football – Victoire logique de l’Italie qui passe devant la Suisse Contre la Lituanie, les Italiens ont remporté leur troisième match des qualifications pour le Mondial 2022. Afp/Sport-Center

Federico Bernardeschi et les Italiens ont passé l’obstacle lituanien. AFP

L’Italie s’est logiquement imposée mercredi en Lituanie (0-2) en qualifications du Mondial 2022, un résultat qui permet au sélectionneur azzurro Roberto Mancini de rejoindre sur les tablettes Marcello Lippi avec 25 matches consécutifs sans défaite.

Après une première mi-temps au ralenti avec une équipe bis, l’Italie a changé de rythme après la pause pour prendre l’avantage par Stefano Sensi (47e). Ciro Immobile, après une incroyable farandole d’occasions manquées, s’est rattrapé en marquant le second but en toute fin de match sur penalty (94e).

L’Italie enchaîne avec une troisième victoire en trois matches dans les qualifications et passe devant la Suisse au classement du groupe C, avec un match en plus. Les Italiens seront les prochains adversaires des Suisses, le 5 septembre prochain.

