Mondiaux de ski alpin – Victoire surprise de Crawford, les Suisses battus au super-G Les Mondiaux tournent à la berezina pour les Suisses à Courchevel/Méribel. Grands favoris de la course, Marco Odermatt (4e), Loïc Meillard (7e) et les autres n’ont pas réussi à monter sur le podium. Renaud Tschoumy

Le Canadien James Crawford jubile: il est champion du monde de super-G. AFP

Grand favori du super-G des championnats du monde de Courchevel-Méribel, le Nidwaldien Marco Odermatt n’a pas réussi à concrétiser son rêve. Il a échoué au pied du podium, à 37 centièmes de seconde du vainqueur, le surprenant Canadien James Crawford. Ce dernier a précédé le Norvégien Alexander Aamodt Kilde, deuxième à… 1 centième de seconde, et le Français Alexis Pinturault de 26 centièmes.

Odermatt a donc mal entamé sa mission mondiale en terminant à 11 centièmes de la troisième place. «Quand tu vises l’or, c’est clair qu’une quatrième place ne peut pas représenter un bon résultat, a-t-il dit au micro de la RTS. Ma manche n’était pas si mauvaise, mais la course était courte. Et il faut savoir accepter le fait que trois autres aient été plus rapides que moi.»

Les autres Suisses n’ont pas réussi à se mêler à la lutte pour les médailles. Après le passage des 25 premiers concurrents, Loïc Meillard pointait à la huitième place (+0’’65). «J’étais frais dans ma tête, j’ai réussi à oublier le combiné, et j’ai fait pas mal de bonnes choses dans ce super-G, a-t-il dit. Mais nous sommes aux Mondiaux, et tout est très serré. Et ici, seules les médailles comptent…»

Stefan Rogentin a fini plus loin (17e à 1’’56), alors que Gino Caviezel a manqué une porte.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.