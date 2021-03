Football – Victoire très importante du LS à Vaduz Le Lausanne-Sport a pris ses distances avec la barre, lors de la 23e journée de Super League, en gagnant 0-3 en Principauté. Robin Carrel

La joie de Jonathan Bolingi (à dr.) et des Vaudois après le 1-0. Keystone

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les joueurs de la légende Mario Frick ont pris des points contre toutes les équipes de Super League cette saison. Toutes? Non, un petit village de «pêcheurs lausannois» - comme disent certains supporters genevois - résiste encore et toujours à l’envahisseur liechtensteinois. Avec le succès de ce mercredi soir, Lausanne compte désormais huit points d’avance sur la lanterne rouge, ce qui dit beaucoup de l’importance de ces confrontations directes.

Notre championnat est ainsi fait que le LS affrontait certes le dernier - à égalité avec Sion, mais avec une moins bonne différence de buts -, mais qui était aussi la meilleure équipe du pays et de sa Principauté voisine derrière les intouchables Young Boys depuis le début de 2021. Un opposant qui ne se livre que rarement, ce qui a obligé les Vaudois à tenter de le faire sortir en pilonnant de loin.

Boranijasevic (8e) a failli lancer le match des siens de belle manière, mais sa frappe de près de 30 mètres a été déviée sur son poteau droit par le gardien Büchel. Kukuruzovic, trois minutes plus tard, et Barès, à la 35e, n’ont pas connu meilleur sort. La solution est tombée à un moment clé de la rencontre et via deux recrues du dernier mercato hivernal. Car c’est à un peu plus d’une minute de la pause que Suzuki a déposé le cuir sur la tête de Bolingi, qui a trouvé le fond des filets après une belle élévation verticale.

Deux jeunes buteurs

Deux êtres manquaient en défense centrale (Monteiro, Nanizayamo) et Giorgio Contini a décidé de la repeupler avec des latéraux (Flo et Boranijasevic). L’édifice a tenu, face à un FCV pas mal plus ambitieux que lors de son succès à Sion (0-2) du week-end dernier. Notamment grâce à Diaw, bien à son affaire devant sa cage (48e, 81e et 94e), et à la maladresse de Cicek (64e), qui a visé le petit filet alors qu’il était seul face au gardien vaudois.

Le LS a aussi dû sortir la faucheuse (cinq avertissements) pour contenir les velléités adverses, mais Loosli (54e), qui a alerté Büchel de la tête, aurait tout aussi bien pu permettre à sa troupe de ne pas vivre une fin de match stressante. Cet honneur est revenu aux jeunes Tsoungui (94e) et Da Cunha (95e), 37 ans à eux deux, qui ont marqué leur premier but en pros au bout du temps additionnel.

Finalement, Puertas et les siens ont bien effectué le long voyage de retour avec trois points de plus au classement dans la soute. Un résultat qui leur permet de pointer à une provisoire cinquième place. En attendant de recevoir un autre mal classé dimanche: le FC Sion…