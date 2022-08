Triathlon – Victoires vaudoises aux Championnats de Suisse Cathia Schär et Maxime Fluri ont remporté le titre national de triathlon, dimanche à Nyon. Pierre-Alain Schlosser

Cathia Schär demeure la meilleure triathlète du pays. Dimanche à Nyon, la Vaudoise de 20 ans a récidivé aux Championnats de Suisse, un an après son succès à Yverdon.

En retard de 48 secondes à la sortie de l’eau, par rapport à sa principale rivale Anja Weber, l’athlète de Mézières (Triviera) a comblé son retard durant la partie de vélo. Elle a même échappé à son adversaire avant la dernière transition, partant avec un petit avantage de 8 secondes. Un écart qui a fait du mal à Anja Weber, qui n’a dès lors vu que les talons de Cathia Schär. Cette dernière s’est finalement imposée avec 32,8 secondes d’avance. De quoi lui forger un moral de fer avant les Européens de Munich, qu’elle disputera avec l’équipe de Suisse.

Chez les messieurs, l’Aiglon Maxime Fluri (23 ans/Triviera) a battu Simon Westermann au sprint, après une course tactique exemplaire. Seulement 9e après la natation, le Vaudois a réussi à rejoindre le groupe de tête à vélo, après avoir produit un gros effort. Il a ensuite sucé la roue de ses adversaires, pour faire la différence dans les derniers mètres en course à pied. Un succès réjouissant, puisqu’il s’agissait pour lui d’une course test, après plusieurs mois de blessure à une jambe.

