Un phénomène en NBA – Victor Wembanyama, il était une fois le basketteur parfait Le Français de 19 ans, adoubé jeudi comme le No 1 de la draft en NBA et propulsé star américaine, s’avance comme un phénomène unique. Décryptons l’indicible en cinq chiffres. Simon Meier

Pour un athlète de sa taille, «Wemby», meilleur marqueur de la saison écoulée en France, dispose d’une adresse au tir et de facultés techniques hors-norme. AFP/EMMANUEL DUNAND

223

Fils de Félix (2m01), ex-champion de triple saut, et d’Elodie, ancienne basketteuse (1m91), le «petit» Victor atteignait la taille de sa mère à l’âge de 11 ans. L’oiseau de 19 ans culmine désormais à 223 centimètres. Son envergure: 2m43, la plus large de NBA devant les 2m38 de Mo Bamba. Des mensurations qui permettent de survoler les débats, mais qui constituent aussi un terrain de jeu idéal pour les blessures. Alors Patrick Basset, ostéopathe de 71 ans, prend grand soin de la divine carcasse (cinq repas par jour et neuf heures de sommeil par nuit), comme il l’avait fait avec celles de Tony Parker ou Rudy Gobert. Avec le préparateur physique Guillaume Alquier, une attention toute particulière est portée aux pieds (pointure 55), clés de voûte d’un monument qui, malgré ses dimensions, développe une souplesse et une agilité exceptionnelles.