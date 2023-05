Lingerie féminine – Victoria’s Secret cède au néoféminisme Quatre ans après avoir coupé les ailes de ses anges, la marque relance son défilé mais dans un format totalement différent. Elle part en quête d’un paradis à l’avenir beaucoup plus inclusif. Olivier Wurlod

Plus ouverte au monde, incluant toutes les morphologies féminines, la marque américaine assure qu’elle s’est totalement réinventée. GETTY IMAGES

Dans le monde de la mode et plus particulièrement de la lingerie féminine, le défilé Victoria’s Secret représentait une véritable institution. Pendant un quart de siècle, l’événement a pu compter sur les plus beaux mannequins de la planète, des anges toujours bien accompagnés au vu des prestations fournies par Lady Gaga, Black Eyed Peas et Ricky Martin, ou encore Maroon 5 et Taylor Swift. De quoi proposer l’un des shows les plus regardés au monde.