[VIDÉO] Oiseau fascinant, le martinet a sa Journée mondiale

On connaît tous la Journée mondiale de la lutte contre le Sida (le 1er décembre) ou celle des droits de l’Homme (le 10 décembre), un peu moins celle des OVNIS (le 2 juillet) ou celle du coloriage (le 6 mai). Désormais, il y a celle des martinets. Elle sera célébrée pour la première fois vendredi 7 juin, notamment à Rolle et à Lausanne où cet oiseau symbole des beaux jours occupe de jolies colonies.

«C’est à Martine Wauters, une éminente spécialiste belge, que l’espèce doit de rejoindre vautours et manchots, seuls autres oiseaux présents sur la liste des 508 journées mondiales répertoriées», souligne Bernard Genton, répondant pour les hirondelles et le martinet auprès de la Direction générale de l’environnement. Le fait d’associer ces deux passereaux n’est pas étonnant dès lors que le grand public a tendance à les confondre malgré leurs nombreuses différences.

«L’hirondelle a des ailes triangulaires alors que celles du martinet ont une forme de faucilles», commence l’ornithologue de Féchy. Et de poursuivre la distinction entre ces deux familles de passereaux: «Le ventre des hirondelles est blanc ou crème, alors que celui de la plupart des martinets que l’on rencontre chez nous est sombre. Leurs cris permettent aussi de les identifier. Puissant et strident chez le martinet, il est qualifié de gazouillis chez l’hirondelle.» Enfin, le martinet est sensiblement plus grand, puisque son envergure peut atteindre 48 cm, contre 34 cm pour l’hirondelle rustique et même 29 cm pour l’hirondelle de fenêtres.

Même si ses populations ont sensiblement diminué ces vingt dernières années et qu’il figure sur la liste des espèces potentiellement menacées, on le rencontre encore dans toute la Suisse, jusqu’à 2000 mètres d’altitude en tant que nicheur (4000m en tant que migrateur). Plus que sa relative raréfaction, c’est sa biologie et ses comportements tout bonnement exceptionnels qui suscitent en premier lieu l’intérêt des ornithologues. Il faut savoir que le martinet ne se pose pour ainsi dire jamais, même quand il dort. «Les adultes reproducteurs volent neuf mois sur douze. Ils chassent, mangent, boivent, se toilettent en vol, copulent et montent tous les soirs en altitude, cherchant sans doute la stabilité des courants chauds pour passer la nuit en groupe, ralentissant la cadence des leurs battements d’ailes et perdant progressivement de la hauteur jusqu’au petit matin.» Pire, un jeune né au mois de juillet qui n’aurait pas atteint sa maturité sexuelle au printemps suivant ne se posera pas pendant 700 jours!

Des 96 espèces de martinets recensées à l’échelle mondiale, trois sont présentes en Suisse. Dont le martinet pâle, uniquement à Locarno et Canobbio. Un peu mieux représenté, son cousin à ventre blanc s’est notamment installé à Lausanne et à Payerne. Ces deux localités hébergent aussi parmi les plus grandes colonies du pays de martinets noirs, respectivement dans le complexe scolaire du Belvédère et à l’abbatiale. Et on le trouve aussi au château de Rolle où Bernard Genton décryptera la vie de cet oiseau exceptionnel, samedi de 9 h 30 à 12 h 30. À Lausanne, c’est une balade de deux heures qui est proposée à 14 h, au départ du Palais de Rumine.

(24 heures)

Pour de plus amples informations: www.worldswiftday.org/fr/evenements