Théâtre et inclusivité – Vidy snobe-t-il les fauteuils roulants? Un post Facebook dénonce l’inaccessibilité de l’une des salles aux personnes à mobilité réduite, alors que le théâtre vient d’être rénové. Explications. Natacha Rossel

La salle 96 René Gonzalez du Théâtre de Vidy. Odile Meylan

Au lendemain du dévoilement du Théâtre de Vidy-Lausanne, rénové et modernisé pour 27,5 millions de francs, mercredi, des voix s’élevaient déjà. Dans un post publié sur Facebook, le Vert Nicolas Morel s’emporte: «27 millions pour la rénovation du Théâtre de Vidy et la salle René Gonzalez est toujours inaccessible en chaise roulante. On croit rêver! Visiblement, cette Municipalité de gauche ne fait pas de l’inclusion une priorité, au-delà de ses discours…»