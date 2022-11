Il fait beau mais frisquet ce matin à Copenhague, lorsque mon hôte me tend un vélo. La bécane est un peu désuète, lourde, avec un large guidon et un frein à rétropédalage qui me rappelle le tricycle de mon enfance. Je regrette d’avoir oublié mes gants, d’autant que nous allons sillonner la ville toute la journée. Mais mon malaise vient d’ailleurs: mon expérience de vélo en ville se limite à mes années passées à Genève, à slalomer entre les pots d’échappements, à invectiver et à me faire invectiver, à brûler – parfois – les feux et à disputer la piste cyclable aux scooters. C’est sûr, cet objet vintage va considérablement ralentir mes zigzags et mes queues de poissons.

Tina, mon hôte, s’élance, je la suis tant bien que mal. Nous serpentons dans les ruelles de la capitale, et là, je n’en reviens pas. On s’écarte à notre passage, la zone piétonne n’a de piéton que le nom, elle est en réalité pleine de vélos. Lorsque la foule est trop dense nous mettons pieds à terre, et personne ne s’énerve, personne ne râle sur notre passage.

«Ces villes ont grandi autour des deux roues, elles n’ont pas été forcées de les adopter en cours de route.»

Les trottoirs s’élargissent, nous voilà sur la route principale, au milieu des voitures, sur une piste cyclable très chargée. J’essaie de ne pas perdre Tina dans la marée des dos recourbés sur les guidons. Je me fais dépasser à gauche comme à droite, mais étrangement tout est fluide, sans heurts, sans cris, sans noms d’oiseaux. J’ai tout au plus droit à quelques regards un peu surpris lorsque je plante sur les freins. Très vite, je me fais l’impression d’un poisson dans un banc qui suit le courant, flegmatique.

Le miracle du vélo à Copenhague, comme à Amsterdam (même si les touristes sont priés de ne pas trop lambiner), à Oslo ou à Stockholm, est basé sur une réelle infrastructure urbaine. Ces villes ont grandi autour des deux roues, elles n’ont pas été forcées de les adopter en cours de route, comme Paris par exemple, qui coince ses pistes cyclables entre deux avenues bondées de voitures, et sur lesquelles s’écharpent vélos et trottinettes.

Un rêve de cycliste

Copenhague compte trois fois plus de vélos (800’000) que de voitures (230’000), presque pas de scooters, zéro trottinettes. La ville a construit des pistes cyclables très larges, avec leurs propres feux de signalisation. En attendant qu’ils passent au vert, je peux poser mon pied sur une longue barre en métal pour ne pas devoir le mettre à terre. Je peux même emmener mon deux-roues dans le métro. Trois cent cinquante kilomètres de ces voies pour cyclistes serpentent la ville, qui a pour ambition ces prochaines années de mettre en selle trois quarts de sa population.

À Genève comme à Lausanne, automobilistes agressifs et cyclistes irrespectueux se font la guerre depuis la nuit des temps. On veut à présent les inciter à «rouler ensemble». Cohabitation illusoire: les accidents concernant vélos et trottinettes électriques ont explosé en 2021.

À Copenhague, presque personne ne porte de casque. Amusant, non?

