L’invité - VIH: objectif zéro infection d’ici 2030 dans le canton

Apparu il y a quarante ans, le VIH continue à infecter de nouvelles personnes. Progressivement, le nombre de nouveaux cas baisse, sans toutefois connaître une inflexion suffisante permettant de mettre un terme à cette menace de santé publique. Si la Suisse comptait plus de 1500 cas positifs par année dans les années 1990, le nombre est passé sous les 500 récemment. La pandémie de Covid-19 a eu un impact certain, notamment en ralentissant les activités de dépistage et les découvertes de nouvelles infections. En 2011 déjà, l’Onusida indiquait que l’ambition de parvenir à zéro infection était atteignable d’ici à 2030 à la condition d’une évolution de la prévention qui ne peut seulement agir sur les comportements à risque.

«Renforcer le dépistage est un enjeu de santé publique qui dépasse la seule personne concernée.»

Une personne diagnostiquée est prise en charge par traitement antiviral. Si celui-ci est pris efficacement, cette personne devient indétectable, elle ne transmet plus le VIH. Il faut donc identifier le plus vite possible les infections. La grande majorité d’entre elles sont le résultat d’une contamination par une personne ne connaissant pas son statut sérologique. Renforcer le dépistage est donc un enjeu de santé publique qui dépasse la seule personne concernée.

Ces dernières années, la prophylaxie pré-exposition (PrEP) a démontré son efficacité. Ce médicament s’adresse aux personnes séronégatives et évite les contaminations. Le principe de la prévention médicamenteuse est connu et éprouvé (malaria, maladies cardiovasculaires…). Malgré des expériences positives et les recommandations de l’OMS, le coût demeure élevé en Suisse (non pris en charge par l’assurance de base).

Une part importante du travail de prévention et de diagnostic est réalisée dans des centres dédiés qui réalisent un travail remarquable. De leur côté, les médecins généralistes occupent une place centrale dans le dispositif de santé publique et disposent d’une position privilégiée au plus près de leur patient∙e. Leur rôle pourrait être renforcé.

Certains groupes plus touchés

Nous ne sommes pas toutes égales/tous égaux face au VIH. Certains groupes sont plus touchés: les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes trans ou encore celles nées dans un pays à forte prévalence. Les personnes infectées par le VIH souffrent encore de discriminations et de stigmatisation, alors que, diagnostiquées et prises en charge, elles ne constituent pas une menace pour la santé. En plus d’être moralement problématiques, ces discriminations (mise à l’index, culpabilisation, mauvais traitement, refus d’emploi, d’assurance, de soins…) entravent les efforts de prévention et de traitement, aggravant l’impact de l’épidémie.

Renforcer le dépistage, promouvoir de nouveaux outils de prévention et mobiliser le système de santé, trois axes développés dans une motion largement signée déposée récemment au Grand Conseil.

Julien Eggenberger Afficher plus Député socialiste au Grand Conseil

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.