Tensions en Ukraine – Orbán soutient Poutine dans une Europe centrale divisée En pleine crise internationale, le dirigeant hongrois était à Moscou, mardi, pour parler affaires avec le président russe. Corentin Léotard - Budapest

Le premier ministre hongrois affiche de longue date sa proximité avec Vladimir Poutine, contrairement à son allié polonais qui voit la Russie comme une menace. Moscou, 1 er février 2022. KEYSTONE

En plein regain de tensions est-ouest, les bonnes affaires du premier ministre hongrois, Viktor Orbán, en Russie sont vues d’un très mauvais œil par ses partenaires de l’OTAN et de l’UE qui tentent de resserrer les rangs contre Moscou. Conscient d’évoluer sur le fil du rasoir, le dirigeant hongrois, qui prône la «paix» et la «désescalade» depuis plusieurs jours, a assuré mardi à Moscou que sa «visite d’aujourd’hui est aussi en partie une mission de paix» et que «lorsque l’Est et l’Ouest sont en conflit, ce sont les Européens du centre qui sont les victimes».