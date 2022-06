Wimbledon – Viktorija Golubic maîtrise, Henri Laaksonen éliminé Première en piste mardi, Viktorija Golubic a passé tranquillement l’obstacle Andrea Petkovic (6-4, 6-3). Son compatriote Henri Laaksonen n’a lui pas eu voix au chapitre. Mathieu Aeschmann Jérémy Santallo Londres

Viktorija Golubic a retrouvé ses bonnes habitudes londoniennes empilées en 2021. Elle a battu Andrea Petkovic pour son entrée en lice à Wimbledon. Getty Images

Golubic toute en maîtrise

Quart de finaliste l’an dernier, Viktorija Golubic plongera au classement le lundi 11 juillet même en cas de nouvel exploit sur le gazon londonien. La Zurichoise (58e mondiale) n’a pas semblé marquée par cette injustice lors de son entrée en scène, mardi sur le bruyant court No 8. Face à la toujours très appliquée Andrea Petkovic (57e), «Viki» a fait parler son relâchement et sa science du gazon pour l’emporter en souplesse (6-4, 6-3).

Son seul moment d’inconfort? Une incroyable volée de coup droit «penalty» (à 50 cm du filet) manquée sur balle de premier set (5-4). L’Allemande, soudain revigorée par cette offrande, s’offrait une balle de 5-5 en hurlant pour se donner du courage. En vain. Malgré son déficit athlétique, Viktorija Golubic touchait bien mieux la balle; ce qui, sur la durée, représentait un gage de sécurité. C’était d’ailleurs assez fou, à hauteur de balustrade, de constater à quel point Petkovic gaspillait son formidable potentiel physique dans une débauche d’énergie inutile. Alors que «Viki» et son revers délicat avançaient en souplesse vers le deuxième tour.



Laaksonen déjà éliminé

Désormais No 1 helvétique au classement ATP devant un certain Roger Federer, Henri Laaksonen (ATP 96) n’a pas vraiment fait honneur à son nouveau statut, mardi, pour sa deuxième participation au tableau principal de Wimbledon après 2017. Le Schaffhousois de 30 ans a livré une performance plutôt indigeste (44 fautes directes et 31% de points gagnés derrière sa deuxième balle de service) pour s’incliner sur le court 12 6-4, 6-3, 6-2, en 1 h 58 contre l’invité britannique Ryan Peniston (135e).

Avec sa casquette à l’envers et son coup droit dévastateur, le gaucher de 26 ans a agressé Laaksonen dès le premier jeu de la rencontre et n’a jamais été vraiment en danger, hormis au début du troisième set. Il faut dire que Peniston n’est pas n’importe qui sur herbe puisqu’il vient d’atteindre les quarts de finale au Queen’s – en battant le finaliste de Roland-Garros Casper Ruud – puis à Eastbourne – avec une victoire contre la sensation parisienne Holger Rune. C’était toutefois sa première rencontre en Grand Chelem.

