Coupe du monde – Villars, sommet de l’escalade sportive Dès ce jeudi et jusqu’à samedi, les meilleurs grimpeurs du monde sont dans la station vaudoise pour s’affronter dans deux disciplines: la vitesse et la difficulté. Jean Ammann

Sascha Lehmann, le meilleur Suisse dans la discipline de la difficulté. DR

Les araignées, hommes et femmes confondus, font escale, dès ce jeudi, à Villars-sur-Ollon: la septième étape de la Coupe du monde d’escalade se disputera sur la place du Rendez-Vous. Le Club alpin suisse a sélectionné cinq femmes et six hommes pour les deux disciplines au programme, la vitesse et la difficulté.

Dans cette dernière catégorie, la meilleure Suissesse est la Biennoise Anne-Sophie Kohler, 28e à Arco (Italie) au début du mois de juin; le meilleur Suisse est Sascha Lehmann, de Berthoud (BE), qui vient de prendre la dixième place à Innsbruck.

Avec la championne olympique

En difficulté, là où il s’agit de retarder la chute aussi longtemps que possible, le classement mondial est mené par la Slovène Janja Garnbrett, sacrée championne olympique à Tokyo, et par l’États-Unien Colin Duffy, qui vient de réaliser un exploit, le week-end passé, à Innsbruck en devenant le premier homme à gagner sur une même Coupe du monde le bloc et la difficulté. Il retrouvera face à lui une forte délégation japonaise, emmené par Ao Yurikusa, deuxième à Innsbruck et deuxième du classement général de la Coupe du monde.

En vitesse, deux nations dominent la spécialité: la Pologne chez les femmes, par Miroslaw Aleksandra et Kalucka Natalia; l’Indonésie chez les hommes, par Leonardo Veddriq et Katibin Kiromal. Aucune grimpeuse et aucun grimpeur ne représenteront la Suisse dans l’épreuve, très spécifique, de la vitesse.

Ce jeudi, les entraînements de la vitesse commenceront à 12 h. À 15 h auront lieu les qualifications. Les finales de la vitesse se dérouleront vendredi, à 21 h. La difficulté commencera vendredi par les qualifications (9 h-17 h), tandis que les finales auront lieu samedi, à 20 h pour les hommes, à 21 h pour les femmes. L’accès est libre.

Une semaine plus tard, les 8 et 9 juillet, Villars-sur-Ollon accueillera des épreuves de handi-escalade: huit athlètes suisses seront en compétition, mais aucun Romand. L’étape de Villars sera une préparation pour les championnats du monde qui se dérouleront à Berne en 2023.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.