À la découverte des hameaux – Villeneuve invite à se dégourdir les jambes La Commune propose un nouvel itinéraire pour sillonner les lieux-dits des hauts, deux heures trente durant d’une bonne marche totale de près de 6 km. Christophe Boillat

Le nouvel itinéraire pédestre passe par Chez les rois dans les hauts de la ville. Chantal Dervey

La Municipalité de Villeneuve, toujours dans sa volonté de développer son grand potentiel touristique, a eu l’idée de proposer un nouvel itinéraire pédestre. Long de presque 6 ​km, il a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir les différents hameaux perchés sur les hauts du bourg.

Imaginé en collaboration avec le Service des forêts et l’Office du tourisme, il permet aux amoureux de balades de se dégourdir les jambes durant deux heures trente. Les marcheurs découvriront de beaux sentiers et un point de vue sans pareil sur le Léman. «En cette période de pandémie avec nombre d’activités en veilleuse, ce nouvel itinéraire propose une belle alternative en plein air et riche en découvertes», souligne Chantal Logean, responsable du Point information villeneuvois de l’OT.

Vignes, forêts, fontaines, chamois

Le parcours part de la gare et grimpe jusqu’à 589 m d’altitude. Balisé par les forestiers communaux de dix grands panneaux en bois avec le nom du lieu-dit et la carte, il sillonne à travers vignes et forêts. «Nous avons revalorisé certains coins, recouvert le sol de copeaux en d’autres endroits, élargi un sentier un peu oublié», indique Martin von der Aa. Si certaines difficultés sur la boucle sont plutôt réservées aux marcheurs aguerris, «on peut largement se promener en famille avec des enfants, mais sans poussettes. Ne pas oublier de prendre une gourde et de quoi se rassasier», précise le garde forestier de Villeneuve.

Au fil de la randonnée, les marcheurs croiseront notamment la châtaigneraie de Chenaux et son escalier de 230 marches. Ils feront connaissance avec les hameaux de Valeyre, des Terreaux, Champloget, Chez les Rois. Ils trouveront aussi des fontaines, dont l’une à l’eau sulfureuse, ou encore la rivière de la Tinière, et Le Crêt. En cette période de la saison, on peut même y côtoyer des chamois qui paissent dans les pâturages.

