2e tour des élections communales – Villeneuve repart pour un grand 8 Tous les candidats présents au premier tour remettent le couvert. Cinq sièges sont à repourvoir dans le bourg du Haut-Lac. Christophe Boillat

Trait d’union entre Riviera et Chablais, Villeneuve s’apprête à vivre un second tour indécis. Chantal Dervey

C’est le statu quo à Villeneuve. Les huit candidats qui se sont présentés au premier tour sont de nouveau sur la ligne de départ à l’appel du second tour qui se déroulera le dimanche 28 mars. Cinq listes ont été déposées ce mardi, dont deux apparentées.

La syndique, Corinne Ingold, mènera la liste PLR. À ses côtés l’actuelle présidente du Conseil communal, Marie-Claude Pellet, et Marcel Rechsteiner. Les trois libéraux-radicaux sont sortis respectivement 1er, 3e et 5e des urnes dimanche. Le PLR a certes perdu un siège au parlement (50 sièges au total) mais a placé ses 18 élus parmi les 20 premiers à l’issue du premier tour.

Le PS et les Verts poursuivent leur route de conserve. Sur leurs listes apparentées, deux socialistes et un écologiste. Ce dernier est Léonard Studer (4e), député et président de la section du Chablais vaudois. Ses colistiers roses sont le municipal sortant Dominique Pythoud (2e) et l’ancien président du Conseil communal Robert Conrad (6e). Les deux formations cumulent 19 sièges (+2) au «Législatif».

L’UDC qui a perdu des plumes au corps délibérant (neuf élus contre onze actuellement) relance son député Dylan Karlen (7e). Le héraut agrarien est quelque peu distancé du peloton de tête. Le représentant du Centre Jean-Daniel Zufferey (8e et dernier) est encore plus loin, mais son parti a progressé au Conseil communal; passant de trois élus à quatre.