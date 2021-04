Zone de rencontre dans le Bourg – Villeneuve veut voir son cœur mieux battre La première des mesures visant à revitaliser la partie historique de Villeneuve a été avalisée par le Conseil communal. Christophe Boillat

Les rues du Lac et rue de l’Ancienne-Poste. Chantal Dervey

Le corps délibérant de Villeneuve a octroyé 170’000 francs à sa Municipalité pour mener à bien le projet de zone de rencontre dans le Bourg, quartier historique de la commune. Cette première mesure fait partie d’un catalogue de 19 dont le but est de revitaliser entièrement ce cœur de ville.

«La commission consultative cantonale des routes doit encore examiner notre demande et la valider, sous trois mois environ. En cas d’acceptation, nous pourrons débuter la mise en place des aménagements. Cette phase devrait se réaliser en quelques jours. Il s’agit de changer des panneaux de signalisation routière, d’effectuer du marquage au sol et de poser quelques aménagements, comme du mobilier urbain, surtout pour marquer et agrémenter les entrées dans cette zone de rencontre, détaille Dylan Karlen, municipal en charge du dossier.

«Le but est de créer un environnement propice à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et d’assurer la vitalité commerciale du centre-ville.» Dylan Karlen, municipal et député UDC

Actée, la zone de rencontre du Bourg donnera la priorité aux piétons, alors que la vitesse des véhicules sera limitée à 20 km/h. «Dans les faits, c’est pratiquement déjà le cas. Au final, le but est de créer un environnement propice à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et d’assurer la vitalité commerciale du centre-ville», poursuit le député UDC. Autre avantage, une meilleure attractivité pour les touristes, axe sur lequel la Municipalité travaille ardemment depuis le début de la législature.

Le bourg intra-muros est composé de l’emblématique Grand-Rue, de la place de la Laiterie, des rues et ruelles de la Poterlaz, du Parc, de la Cure, du Lac, du Docteur-Gondoux. Un parc à vélo de 40 places sera intégré dans la zone de rencontre. Le nombre de places de parc pour voitures sera très peu réduit. Dans son plan de 19 mesures, l’Exécutif planche sur la construction d’un grand parking en silo de 150 cases, vers la Poterlaz.

Villeneuve va requalifier toute la zone du Bourg historique en zone de rencontre. Chantal Dervey

Entre ancienne caserne et Laiterie

Cette aire de stationnement «soulagera» la Grand-Rue, «qui sera réaménagée avec surtout la suppression des trottoirs, à l’horizon 2023-2024. Le coût estimé est de l’ordre de 3,5 millions de francs. La Municipalité considère que la circulation automobile doit être y être maintenue, surtout pour favoriser une accessibilité de la clientèle aux commerces locaux», annonce l’édile.

D’autres dossiers menés dans le cadre de cette requalification du Bourg sont en cours, «comme la prochaine conversion des anciennes casernes du feu en un centre pour jeunes et l’amélioration des cheminements piétons entre Bourg et lac; notamment avec le réaménagement de la place de la Laiterie, soumis à enquête publique», conclut Dylan Karlen.

