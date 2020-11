LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Villes et villages vaudois – à l’envers et à l’endroit Jouez avec les lettres!

Villes et villages vaudois – à l’envers et à l’endroit DR

Depuis son apparition dans le canton de Vaud, une redoutable fée dénommée Anagramme a chamboulé la totalité des noms des communes vaudoises, dont les origines de certains d’entre eux datent pour le moins de deux millénaires.

Cet ouvrage, divertissant et agréablement illustré, vous offre plus de 300 anagrammes à résoudre, conçues et réalisées par l’auteure, Valérie Caboussat, passionnée de jeux avec les mots et magicienne de l’alphabet, qui mélange les lettres avec bonheur.

Un plaisir pour qui d’entre vous aime chercher un mot caché derrière un autre et parviendra ainsi par exemple à répondre à l’interrogation du promeneur qui figure sur la couverture et arrive au-devant du village de… Lignerolle.

Prix et informations*:

Format: 15 x 22 cm, 80 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* TVA incluse. Frais de port en sus (Fr. 3.50 pour 1 exemplaire en courrier B).

Formulaire de commande