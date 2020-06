Artisan du pied du Jura – Vincent Künzi, l’ingénieur qui met ses vélos au régime Dans son garage transformé en atelier, cet enseignant en mécanique de 34 ans confectionne des engins à la carte. L’un d’entre eux pèse moins de 5 kg. Pierre-Alain Schlosser

Vincent Künzi a réalisé dans son atelier le «Sub 5», qui pèse exactement 4,88 kg. Jean-Paul Guinnard

Le garage de sa maison n’abrite plus de voiture depuis un an et demi. L’espace a été réquisitionné pour accueillir des roues de vélo, des pneus, des centaines d’outils, des bombes de lubrifiant: soit tout ce que l’on peut trouver dans un atelier de mécanicien. Au mur, des dossards de triathlon sont accrochés. Des médailles de finisher d’Ironman et de semi-Ironman en Suisse et à l’étranger rappellent le passé du maître des lieux. Et bien sûr, des bicyclettes sont suspendues un peu partout.