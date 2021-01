Football – Vincent Rüfli: «On a manqué de malice et de maturité» De retour en Romandie, le Genevois Vincent Rüfli analyse le difficile début d’année du Stade Lausanne Ouchy et les ambitions du club de la Pontaise pour la suite. Robin Carrel

Vincent Rüfli à la lutte avec Nicolas Hasler. keystone-sda.ch

Quand Vincent Rüfli avait quitté la Suisse il y a cinq ans, le Stade Lausanne Ouchy était une vaillante équipe de 1re ligue et le FC Thoune jouait l'Europe en Super League. Vendredi, le Genevois disputait son deuxième match sous les couleurs vaudoises et a même été à l'origine du seul but du SLO dans la défaite (1-3). Retour avec le latéral droit de 33 ans sur son envie de s'éclater encore un peu.

Cette défaite est un peu rageante, non?

Ouais, c'est dommage. On était bien dans la partie et on a fait un bon match... Thoune met un premier but qui est certes magnifique, mais il y a aussi une part de chance là-dedans. Le deuxième but est plus dur à encaisser, parce qu'il nous coupe dans notre élan. On est bien revenu en deuxième période et on a réussi à revenir au score. On a poussé, avant de prendre ce 1-3 qui nous a fait très mal.

Dans le sport, on évoque de temps à autre des «défaites encourageantes»... D'avoir autant le ballon contre Thoune, d'avoir plus d'occasions, c'est bon pour la suite, dans la tête?

C'est bien, c'est vrai. Mais le problème, c'est le résultat. C'est sympa d'avoir le ballon et tout, mais je trouve aussi qu'il nous a manqué de malice et de maturité à certains moments dans le jeu. On a bien joué, je veux bien, mais le souci c'est qu'il n'y a pas le résultat et les points à la clé.

Vous parlez de «malice» et de «maturité», soit deux choses que vous pouvez apporter à ce groupe…

Oui, je pense aussi. Mais des joueurs de 20 ans peuvent aussi avoir ce truc en eux quand on en a besoin! Il faut impérativement qu'on travaille là-dessus, parce qu'on est bien dans le jeu, mais il faut aussi faire attention, de temps à autre, à ne pas prendre trop de risques non plus et essayer de jouer sans doute plus simple. Les adversaires savent qu'on évolue comme ça, qu'on est une équipe qui joue beaucoup au ballon et elles ont tendance à nous attendre pour mieux nous contrer. C'est ça qui peut nous faire mal.

Quand vous êtes parti en France en 2016, vous ne deviez pas imaginer Thoune et le SLO un jour dans la même division, non?

(Il rigole) C'est sûr que Thoune, c'était une équipe de l'élite pour moi. Il faut que j'avoue aussi que quand je suis parti, j'avais un peu entendu parler du Stade Lausanne, mais surtout pour ses parcours en Coupe... Franchement, le SLO est une équipe intéressante, qui continue à bosser pour essayer de rivaliser de plus en plus haut.

Votre but ici, c'est quoi? Enchaîner les matches, vous faire plaisir?

Exactement! J'ai 33 ans, j'essaie de jouer le plus possible, m'amuser et apporter de l'expérience à ce groupe. Et profiter, aussi…

Quand vous voyez ce groupe... A-t-il une limite dans une Challenge League aussi resserrée?

On peut tout espérer! Dans cette division, ça joue au ballon et pas mal d'équipes se valent. On l'a vu contre GC! Pour moi, on était meilleurs, même s'ils ont gagné 2-0 (rires). On l'a revu contre Thoune: on a produit du jeu, on était bien. Mais après, c'est clair, certains détails font la différence et pas en notre faveur. Il faut faire attention à tous les matches. Typiquement, on va à Chiasso la semaine prochaine, sur un terrain difficile, ce sera un match compliqué et à nous d'être attentifs à ce genre de rencontres aussi.

La moitié de la saison n'est pas encore jouée. Tout est possible.

C'est sûr! Nous, on veut aller le plus haut possible et on va tout donner pour. On a un effectif qui a faim, de jeunes joueurs qui ont des qualités et beaucoup ont envie de jouer à l'étage supérieur.