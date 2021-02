Grabuge au Team Vaud – Vincent Steinmann, élu dans la tempête Le nouveau président du Team Vaud a pour mission presque impossible de faire converger des clubs, des intérêts et des points de vue qui semblent inconciliables. Florian Vaney

L'actuel directeur commercial et marketing du Lausanne-Sport remplace Stefan Nellen à la tête de Team Vaud. 24HEURES

Non, Vincent Steinmann n’a pas été élu à l’unanimité. Il l’admet d’ailleurs d’entrée, parce que cela résume après tout très bien les dissensions et les divers courants de pensées qui animent et divisent le Team Vaud. Ce n’est pas la personne qui dérange, bien au contraire. Bon nombre de membres de l’entité de formation cantonale s’accordant même sur le fait qu’il est peut-être l’homme le plus à même d’amener l’harmonie. C’est plutôt ce qu’il représente. À savoir la figure d’autorité, celle qui fait naître naturellement le plus de critiques: le Lausanne-Sport.