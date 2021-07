Lausanne-Sport – Vincent Steinmann et Guillaume Katz ont pris du galon au LS Avant la reprise, le club de la Tuilière a restructuré sa direction. Avec l’objectif de poursuivre son développement et de s’exprimer d’une seule voix. Nicolas Jacquier

Vincent Steinmann est désormais le vice président du Lausanne-Sport. www.lausanne-sport.ch

On connaissait déjà les emplettes estivales concernant les joueurs. Dorénavant, il faut aussi compter avec le développement des clubs eux-mêmes, appelés à se structurer afin de répondre aux défis actuels et à venir. Avec les arrivées de Gelson Fernandes à la vice-présidence et de Massimo Cosentino (ancien secrétaire général de l’Inter), Sion s’était déjà doté d’une nouvelle direction. Voici que Lausanne a choisi de peaufiner la sienne, avec la promotion de Vincent Steinmann, désormais bras droit du patron Bob Ratcliffe.

Validée par l’assemblée générale, sa nomination a été officiellement entérinée ce mercredi. À 42 ans, celui qui occupait jusque-là la fonction de directeur commercial et marketing du club vaudois mesure le chemin parcouru depuis son engagement au printemps 2018, au début de l’ère Ineos. «Dans mon domaine, j’ai commencé tout seul», rappelle-t-il. Le département compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs.

«Dans l’environnement du football actuel, on a besoin d’être tous alignés sur un même projet.» Vincent Steinmann, vice-président du LS

Vincent Steinmann quitte l’opérationnel pour mieux se consacrer à des tâches de représentation, que cela soit au niveau politique, des institutions ou de la Ligue à Berne. À la Tuilière, une ligne a été tracée et chacun la suit sans s’en écarter. «Par le passé, reprend le dirigeant, Lausanne a trop souffert d’un manque de cohérence, en envoyant des messages contradictoires. Or dans l’environnement du football actuel, on a besoin d’être tous alignés sur un même projet. Ma conviction est que l’on a une vision claire sur laquelle s’appuyer. On la porte tous solidairement.» Parler d’une même voix n’exclut pas la confrontation d’idées, laquelle peut à son tour enrichir – ou atténuer – le propos.

À 48 heures du lancement de la nouvelle saison, quelles sont les ambitions du LS? «On prendra ce qu’il y a à prendre, sans se voir plus beau qu’on est non plus. Dans la Super League la plus relevée de l’histoire, la priorité sera d’assurer le maintien. Après…»

Parmi les dossiers chauds de la rentrée figure celui de la construction du futur centre d’entraînement du LS, sans doute à Assens même si la piste d’Échallens n’est pas abandonnée.

Une «jolie PME»

Alors que Steinmann est aspiré vers le haut, le nouvel organigramme fait aussi de la place à Guillaume Katz, nommé à la direction du département marketing. Assurer la valorisation du club, promouvoir son image au niveau cantonal et auprès des partenaires, voilà l’une des missions qui incombera à son ancien capitaine. Avec près de 80 employés, le club représente une «jolie PME» aux dires de son vice-président.

Avant cela éparpillés, les bureaux du LS sont désormais tous regroupés à la Tuilière. Un formidable outil de travail qu’il convient d’exploiter dès samedi, avec la réception de Saint-Gall (20h30). «On serait déçu s’il devait y avoir moins de 6000 spectateurs.» Entre Lausanne et son nouveau public, l’histoire ne fait que commencer.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.