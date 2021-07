Football – Vincent Steinmann monte en grade à la Tuilière L’actuel directeur commercial du LS a pris du galon, le voici officiellement intronisé en tant que vice-président du club vaudois. Guillaume Katz s’occupera dorénavant du marketing. N. Jr

Vincent Steinmann est désormais le vice président du Lausanne-Sport. www.lausanne-sport.ch

Vincent Steinmann, ancien président de la Confrérie du LS, Lausannois d’origine et supporter du LS depuis toujours, avait rejoint la direction du club il y a un peu plus de trois ans. Actif sur de nombreux fronts, au contact du public, des partenaires et des institutions, comme des médias, il vient d’accéder à la vice-présidence du club vaudois.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté du LS de travailler avec une direction compacte, solidaire et alignée sur le même objectif: le développement du club.

Autour du président Bob Ratcliffe et du directeur sportif Souleymane Cisse, Florence Bardot et Vincent Steinmann dirigent ensemble le LS depuis plus d’un an. La nomination de Vincent Steinmann à la vice-présidence étend son champ d’actions à la représentation officielle du LS auprès des institutions nationales, régionales et locales.

«Cette nomination est légitime au regard des activités, des succès et des nombreux contacts réalisés par Vincent» Bob Ratcliffe, président du Lausanne-Sport

«En trois ans, Vincent a constitué et développé une équipe sur laquelle il peut s’appuyer dans le cadre des opérations. Cette nomination est légitime au regard des activités, des succès et des nombreux contacts réalisés par Vincent. Avec Souleymane, Florence et lui, nous parlons le même langage et nous parlons surtout d’une seule voix», explique Bob Ratcliffe, président et CEO, dans le communiqué publié par le club de la Tuilière.

«La confiance que le LS peut dégager se gagne ou se perd sur et autour du terrain» Vincent Steinmann, nouveau vice-président du Lausanne-Sport

«C’est une réelle fierté pour moi. Mais cette nomination est surtout un devoir et des responsabilités. La confiance que le LS peut dégager se gagne ou se perd sur et autour du terrain. Ma conviction est que nous avons une vision claire sur laquelle nous appuyer. Nous la portons tous solidairement au sein de la Direction. C’est une force dans un environnement, le football, qui bouge et qui évolue tous les jours», reprend Vincent Steinmann.

Annoncée au sein du club il y a quelques mois, cette nomination a été récemment officialisée lors de l’Assemblée générale du club.

Afin de le seconder au mieux dans les activités opérationnelles, l’ancien joueur et capitaine du LS, Guillaume Katz prend la responsabilité de l’ensemble des activités marketing et événementielles du club. «Guillaume est un collaborateur important dans notre organisation. De plus, son parcours d’ancien joueur et de capitaine du LS fait de lui une figure emblématique. Nous sommes heureux de la réussite de son intégration dans l’équipe opérationnelle, il a gagné notre entière confiance. Nous sommes maintenant organisés afin de pouvoir pleinement profiter du Stade de La Tuilière et de démarrer sereinement cette nouvelle saison», conclut Bob Ratcliffe.

Lausanne entamera l’exercice 2021-2022 ce samedi soir à domicile contre Saint-Gall (20h30).

