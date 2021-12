Football – Vincent Steinmann: «Nous avons pris le temps de bien parler avec nos supporters» Le vice-président et Souleymane Cissé se sont entretenus longuement avec des représentants des fans lausannois, samedi soir. Un échange constructif. André Boschetti

La nouvelle prestation très décevante du Lausanne-Sport face au FC Zurich a eu un appendice imprévu, samedi soir. Quelques minutes après le dernier coup de sifflet de l’arbitre, une délégation de joueurs s’est expliquée avec les supporters vaudois, réunis au bas de la tribune qui leur est réservée. Mory Diaw, Cameron Puertas et Simone Grippo ont répété leur volonté de tout faire pour inverser une tendance qui devient de pus en plus préoccupante. Sur le reste du contenu de cet échange, les deux parties se sont accordées pour que rien ne filtre.

Ensuite, des représentants de ces mêmes supporters ont rencontré Souleymane Cissé, un directeur sportif dont ils ont demandé la démission au terme de la partie, et Vincent Steinmann. «Nous avons toujours eu une très bonne et honnête relation avec nos supporters, commence le vice-président lausannois. Et comme ils ont demandé à nous parler samedi, nous les avons reçus.»

«On va laisser passer cette semaine et tout faire pour que l’équipe aborde ce dernier match avant la trêve, contre le FC Sion, dans les meilleures dispositions possible. Ensuite, nous aurons le temps de bien analyser la situation et de voir ce qu’il est opportun de faire pour inverser la tendance.» Vincent Steinmann, vice-président du LS

Une discussion qui a été plus longue que prévu. «C’est vrai, continue Vincent Steinmann, elle a duré pas mal de temps. Nous avons écouté avec attention leurs inquiétudes et les reproches qu’ils nous ont adressés. De notre côté, nous leur avons donné notre position. Mais, je le répète, tout cela s’est fait dans le calme et s’est très bien terminé. Comme eux, nous souffrons de voir le LS dans cette situation.»

Quelle réponse dimanche?

Alors que la première moitié de cette saison plus que compliquée se terminera dimanche prochain par un déplacement à Tourbillon, rien ne bougera du côté de la Tuilière d’ici là. «On va laisser passer cette semaine et tout faire pour que l’équipe aborde ce dernier match, contre le FC Sion, avant la trêve dans les meilleures dispositions possible, conclut le dirigeant. Ensuite, nous aurons le temps de bien analyser la situation et de voir ce qu’il est opportun de faire pour inverser la tendance.»

Sous pression, il sera intéressant de voir quelle réponse les joueurs pourront offrir dans une semaine contre un adversaire lui aussi en souffrance et qu’ils n’ont encore jamais battu depuis leur retour en Super League. Mais sur un terrain de Tourbillon où ils sont à chaque fois ressortis avec un point la saison passée.

