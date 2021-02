Football – Vincent Steinmann prend les commandes de Team Vaud L'actuel directeur commercial et marketing du Lausanne-Sport remplace Stefan Nellen et ses 14 années de bons et loyaux services. Florian Vaney

Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing du FC Lausanne-Sport. KEYSTONE

Il n'y a là pas de tremblement de terre, ni de polémique à inventer. Après 14 ans de présidence, divisés en deux passages, Stefan Nellen quitte le Team Vaud. Pas par désaccord avec la nouvelle direction du Lausanne-Sport, pas par rébellion.

Les deux parties étaient simplement arrivées au bout de leur aventure commune. La décision de l'ex-vice-président du club était d'ailleurs déjà prise et connue depuis plusieurs mois. Elle a simplement été officialisée jeudi dernier. «Vu que je n'ai plus de responsabilités au LS, je trouvais illogique d'en garder au Team Vaud», détaille le principal intéressé.

Cela ne signifie pas que la formation cantonale traverse les jours les plus paisibles de son histoire. Elle doit même faire face à un très sérieux défi: celui de contenter des clubs partenaires toujours plus ambitieux et insatisfaits de voir les meilleurs jeunes du canton systématiquement partir s'établir au Lausanne-Sport.

Ce casse-tête, il incombera à Vincent Steinmann de tenter de le résoudre. Puisque c'est lui, l'actuel et apprécié directeur commercial et marketing du LS, qui dirigera désormais le Team Vaud. Et le chantier qui l'attend est de taille.