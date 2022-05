Yverdon-les-Bains – Vingt ans après, l’héritage d’Expo.02 reste flou Le grand raout national avait ouvert ses portes le 15 mai 2002. Cinq personnalités locales se remémorent l’événement et évoquent ce qu’il en reste. Frédéric Ravussin

Icône incontestable d’Expo.02, le Nuage «Blur» n’est pas près de s’effacer dans la mémoire des gens. KEYSTONE

C’était il y a exactement vingt ans. Le 15 mai 2002, les quatre arteplages d’Yverdon, Morat, Bienne et Neuchâtel ouvraient leurs portes aux visiteurs d’Expo.02. L’événement allait animer la région des Trois-Lacs pendant cinq mois. Et changer la perception de beaucoup de gens sur ce coin de pays «alors enclavé entre l’arc lémanique et le triangle d’or zurichois», pour reprendre les termes d’Olivier Kernen, syndic de la Cité thermale jusqu’au 31 décembre 2001 puis directeur-adjoint d’exploitation de la manifestation.