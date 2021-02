Procès à Renens – Vingt ans et l’internement requis pour «mépris total de la femme» Le prévenu, notamment accusé de viol et de tentative de féminicide, dénonce des «manipulations». Romaric Haddou

Image d’illustration. Keystone

Vingt ans de prison, une mesure d’internement et l’expulsion du territoire suisse pour quinze ans. C’est ce qu’a demandé, jeudi à Renens, la procureure Laurence Brenlla pour un homme de 35 ans qui répond notamment de violences sur deux plaignantes. Son ex-compagne l’accuse de maltraitances et d’avoir essayé de la noyer dans une baignoire, en 2017, tandis qu’une ex-belle-sœur raconte un viol survenu il y a un peu plus de dix ans. Dans les deux cas, l’accusé dénonce des histoires inventées de toutes pièces par des jeunes femmes «manipulatrices» et instables psychologiquement. Il explique par exemple qu’il n’a jamais agressé son ex-compagne dans la salle de bains mais qu’elle s’est automutilée.