Activité estivale à Bottens – Vingt ans qu’ils se perdent dans leur dédale de maïs La famille Siegenthaler retrouvera les habitués de son labyrinthe vert le samedi 25 juillet avec un concours spécial à la clé. Sylvain Muller

Laby-planète Au Chalet Coucou 3, a Bottens, Le labyrinthe de mais fete ses 20 ans. Christian Siebenthaler avec sa femme Beatrice, Simon De Montmollin et leur chienne Nely, posent dans le labyrinthe aux mais naissants. Ce mardi 7 juillet 2020. (24 Heures/Christian Brun) Christian Brun

Activité familiale durant les vacances, anniversaires, enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, sorties pour les institutions. Depuis vingt ans, toutes les excuses sont bonnes pour aller se perdre dans le labyrinthe de maïs de la famille Siegenthaler, à Bottens. «On a des habitués qui viennent chaque année, apprécient Christian et Béatrice Siegenthaler. Et puis, ce qui est chouette avec le temps qui passe, c’est que certains clients reviennent maintenant avec leurs enfants ou leurs petits-enfants.»

«On a des habitués qui viennent chaque année» Christian et Béatrice Siegenthaler Les créateurs du labyrinthe

Et dire que tout est parti de l’anniversaire de l’une de leurs filles en 1998 à Steffisburg, près de Thoune. «On a vu un tel labyrinthe dans un champ et on s’est dit: pour quoi ne pas faire ça chez nous? Le prix du blé baissait (ndlr: déjà!), ça pouvait nous fournir un revenu complémentaire intéressant.»

Entreprise familiale

Année après année, le labyrinthe est ainsi devenu une véritable entreprise familiale, accueillant plusieurs milliers de visiteurs à chaque édition. Désormais, leur fille Martina dessine les plans, leur fils Michaël, qui a repris le domaine, plante puis fauche avec son papa, tandis que leur autre fille Christina aide sa maman dans l’accueil des visiteurs, la gestion de la billetterie et celle des concours organisés pour les visiteurs. Pour marquer cet anniversaire, un épi d’or synonyme de cadeau surprise sera d’ailleurs caché chaque week-end dans le dédale de verdure.