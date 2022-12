Meurtre de Sara – Vingt ans requis pour assassinat contre le jeune Afghan Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois réclame la peine maximale contre le meurtrier présumé de Sara. Et une expulsion du territoire. Frédéric Ravussin

M e Tirelli et son client, accusé du meurtre d’une jeune afghane de 17 ans, en décembre 2019 à Yverdon. GILLES-EMMANUEL FIAUX

«Nous ne sommes pas devant un acte sauvage et brutal comme on peut en voir parfois. Non, nous nous trouvons face à un homme à la volonté de tuer hors norme et d’une froideur glaçante dont la culpabilité est d’une extrême gravité.» La procureure Claudia Correia ne s’est pas perdue en circonvolutions mercredi matin devant la Cour criminelle du Nord vaudois. Le chemin emprunté par son réquisitoire était clairement plus direct que les variantes proposées par le prévenu aux policiers au moment de l’enquête.