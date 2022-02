Bilan de Daniel Brélaz – Vingt ans sous la Coupole en photos La retraite du géant vert est actée. Retour sur ses trois mandats au National. De la première élection historique à une sortie précipitée. Simone Honegger

Après une mauvaise chute dans les escaliers, suivie d’un coma artificiel, Daniel Brélaz se refait une santé au centre de réadaptation de Valmont à Glion. CHANTAL DERVEY

Cette fois, on y est. À 72 ans, Daniel Brélaz tire sa révérence politique. On ne le verra rebondir ni à la Municipalité de Lausanne ni sur les bancs du Grand Conseil, et encore moins sous la Coupole lors d’une prochaine législature.

Son départ a finalement été avancé à cause d’une mauvaise chute chez lui le 1er février dernier. Au lieu de recevoir les hommages de la Chambre du peuple à la session qui s’ouvre ce lundi, il passera quelques semaines dans un centre de réadaptation. «De toute façon, ces au revoir ne durent que trois minutes!» nous avait-il confié.